Pep Guardiola: "Por primera vez en mi carrera, he elegido yo a los capitanes"

Quedan menos de 24 horas para que el Manchester City debute en el Mundial de Clubes. El equipo inglés tiene la necesidad de llegar lejos en Estados Unidos para empezar con buen pie tras una decepcionante temporada. Pep Guardiola, entrenador del cuadro skyblue, atendió a los medios de comunicación en la previa del choque contra el Wydad de Casablanca, que se disputará en Filadelfia (18:00 hora peninsular española).

“Comienza una nueva temporada. Lo que pasó en el pasado, bueno o malo... es pasado. Comenzamos la temporada ahora, ese es nuestro sentimiento”, empezó explicando un Pep Guardiola que ha vivido su peor temporada en el Etihad desde su llegada al club hace una década.

Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, durante una sesión de trabajo en Estados Unidos. / @ManCity

“Soy el entrenador y, por primera vez en mi carrera, he decidido quiénes serán mis capitanes. No me gustó lo que pasó la temporada pasada y esta temporada he decidido quién representará al equipo...”, comentó sobre el curso 2024-25.

Cambio de capitanes

Con la marcha de Kevin De Bruyne al Nápoles y el final de la etapa de Kyle Walker en el Etihad, el Manchester City renueva completamente su grupo de capitanes. “¿Haaland? Es muy joven, pero tiene que aprender lo que significa ser capitán, porque ojalá esté aquí muchos años y tarde o temprano ocupará ese puesto”, apuntó Guardiola sobre el delantero noruego, un movimiento que deja entrever las intenciones del club con su joven estrella.

Erling Braut Haaland, con la nueva camiseta del Manchester City para la 25-26 / Manchester City

“Cuando tienes a Bernardo, Rubén, Rodri y a Gündogan, seguro que aprenderá. Tomé la decisión porque es increíblemente respetado, una figura importante. Tengo la sensación de que tiene que empezar a aprender lo que significa ser capitán, pensando en lo que es mejor para el equipo. La capitanía, al final, a veces es complicada, pero otras veces es muy sencilla: tienes que poner al equipo, a tus compañeros, al club siempre por delante”, profundizó sobre su decisión.

El caso Grealish

Una de las grandes ausencias del City en Estados Unidos es la de Jack Grealish, que no entró en la lista de Guardiola para disputar el Mundial de Clubes. Como era de esperar, el técnico catalán fue preguntado por el ex del Aston Villa. “Jack es un jugador excepcional. La única razón por la que no jugó la temporada pasada fue mi decisión. Hablamos con sinceridad: necesita volver a jugar con regularidad. Fue clave en la temporada del triplete. Sin él, habría sido más difícil. Ahora necesita recuperar esa chispa, sentir ilusión, jugar cada tres días”, reconoció.

Guardiola da instrucciones a Grealish / X

“Tuvimos una conversación honesta con él y con el club. Necesita encontrar un lugar donde pueda jugar cada tres días al nivel del Aston Villa o en la temporada del triplete... ya sea en el City o no”, concluyó sobre el extremo inglés, que salvo sorpresa, saldrá del equipo más temprano que tarde.

Pueden llegar más fichajes

El City, que ya ha cerrado cuatro incorporaciones (Aït-Nouri, Cherki, Reijnders y Betinelli), quiere más. Así lo ha reconocido Guardiola, que no cierra la puerta a nuevos fichajes. “Estoy muy contento con los recién llegados porque todos tienen una calidad enorme. Con esta increíble cantidad de partidos que tenemos, 11 meses cada tres o cuatro días, todos van a jugar. No sé hasta dónde llegaremos en el Mundial de Clubes, pero todos participarán. Algunos jugadores jugarán más que otros, pero todos jugarán porque la temporada tiene que ser así. Mira a Bernardo y Rubén jugando la Nations, la final, uno o dos días y regresando aquí ya”, señaló.

¿Habló con Lijnders?

Finalmente, Guardiola desveló cómo se fraguó el contacto con Pep Lijnders, la mano derecha de Jürgen Klopp en Anfield. “Tuvimos una conversación con Jürgen Klopp, pero no sobre Pep Lijnders. Fue, como siempre, una conversación larga, y en un momento dado le comenté que estaba pensando en Pep y él me dio su opinión, que era muy elogiosa: su mano derecha en una de las épocas más exitosas del Liverpool. Después me tomé un tiempo para decidir, reflexionar”, dijo.

Pepijn Lijnders junto a Jürgen Klopp, durante su etapa en el Liverpool. / EFE

“No tuve contacto directo con Pep porque estaba en Salzburgo y su última experiencia fue en Liverpool durante muchos años. Le pedí permiso a Jürgen para no interferir. Le pregunté: ‘¿Habrá algún problema en hablar con él?’, y me dijo que de ninguna manera. Así que hablamos, hablamos un poco, y en uno o dos días decidimos intentarlo...”, concluyó.