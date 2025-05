Pep Guardiola: "Cuando empiezo un torneo no quiero pensar que vamos a ganar"

Después del duro palo de la FA Cup, el Manchester City de Pep Guardiola quiere quitarse la espina con el Mundial de Clubes. Estados Unidos acogerá la primera edición del nuevo formato del torneo entre el 15 de junio y el 13 de julio, donde los cityzens se destacan como uno de los grandes equipos de la competición.

El técnico catalán, que no sabe aún si podrá contar con Kevin De Bruyne en la mencionada cita -porque el belga, de 33 años y que no seguirá en el Etihad la próxima temporada, no quiere lesionarse y privarse de firmar por un buen equipo tras el Mundial- analizó las opciones de su Manchester City en Estados Unidos.

Participar en el Mundial de Clubes significa que somos afortunados Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

"Es un honor. Significa que somos afortunados, porque en la última temporada lo hemos hecho muy bien en la Champions League y en la liga doméstica. Es un nuevo torneo y estoy ansioso por jugarlo", apuntó Guardiola en unas declaraciones facilitadas por la FIFA.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / EFE

Como viene siendo habitual, Guardiola no fue resultadista y se enfocó en el valor que le da al juego de su equipo. "Sería bonito ganar el torneo, no podemos negarlo, pero hay otros 31 clubes que quieren lo mismo. Veremos cómo terminamos la temporada, veremos cómo llegamos al torneo, todos juntos, y de ahí veremos qué pasa", señaló.

"Cuando empiezo un torneo, como la Premier League, nunca quiero pensar 'vamos a ganarlo, tenemos que ganarlo'. Vamos paso a paso, pensamos en llegar allí y jugar mejor que esta temporada. Llegamos en mejores condiciones", añadió.

Admiración por Jordan y Woods

El de Santpedor, además, manifestó su aprecio por el deporte estadounidense y citó a Michael Jordan y a Tiger Woods como ejemplos de deportistas que cambiaron la historia del juego.

"Diría Michael Jordan, Tiger Woods, dos iconos que cambiaron el deporte globalmente. Creo que Michael Jordan ayudó a que el baloncesto sea mejor, y Tiger, claro, su impacto en el golf fue enorme", reconoció.

Michael Jordan, leyenda de la NBA / Archivo

El Manchester City arrancará su aventura en el Mundial de Clubes contra el Wydad AC. Después, se medirá al Al-Ain y a la Juventus para cerrar la fase de grupos. Sin duda, son el equipo más fuerte del Grupo G.