Pelea abierta en el Real Madrid por el puesto de Ancelotti

Los medios próximos al club promocionan a Raúl como opción al italiano, sin olvidar a Arbeloa por delante de otros aspirantes La realidad es que son recursos de urgencia, pero no para empezar un proyecto. Por delante están Zidane, Pochettino, Xabi Alonso….

Los medios madrileños empiezan a cuestionarse la continuidad de Carlo Ancelotti. Tanto que le buscan relevos y quieren ilusionar al madridismo con nombres como el de Raúl e incluso Arbeloa, hombres de la casa que se preparan en ‘La Fábrica’ para dar el salto y a ser posible al primer equipo. Al italiano le queda un año de contrato y mantiene vivo al equipo en la Champions, no tira la toalla en la Liga por mucha diferencia que le saque el Barcelona y está en las semifinales de la Copa del Rey. Ha ganado la Supercopa de Europa y hoy puede ganar el Mundial de Clubes, así que Ancelotti sigue muy vivo todavía.

Desde Brasil abren la puerta a que el de Reggiolo acabe entrenando a la canarinha. Aseguran que Florentino Pérez se reunirán con los responsables de la Confederación para tratar el asunto y lo justifican por el interés del italiano en dirigirla. Sin embargo, Ancelotti ha repetido en contadas ocasiones que su deseo es seguir en el Madrid todo el tiempo que pueda, aunque está en su derecho de cambiar de opinión. A pesar de todo, los medios afines al Real Madrid ya le buscan posibles relevos y se decantan por Raúl ‘según filtran’ desde el club. La realidad es que Raúl o Arbeloa serían recursos de urgencia de la casa como lo fueron en su momento Zidane o Solari, pero no tienen demasiadas opciones como para hacerse cargo de un nuevo proyecto.

DECIDIRÁ FLORENTINO PÉREZ

Florentino Pérez no repara en medios para prescindir de entrenadores cuando los resultados o los títulos no acompañan. En eso no es dudoso. También tiene experiencia cuando las cosas han ido a contrapié como cuando Zidane se fue por sorpresa y tuvo que fichar a Lopetegui a costa de dejar sin seleccionador a España en vísperas del Mundial de Rusia. El presidente del Real Madrid quiere garantías para su banquillo y los Zidane, Pochettino, Mourinho, Xabi Alonso e incluso Klopp si acaba abandonando el Liverpool encajan mejor en ese perfil siempre y cuando prescinda de los servicios de Ancelotti a final de temporada.

Raúl está haciendo una buena labor en el Castilla. Ha crecido al frente del filial y conoce bien el ambiente que se respira en el vestuario del primer equipo en el que estuvo muchos años. Otra cosa es saber manejarlo y él complicó a algunos técnicos cuando fue un peso pesado. No cabe dudas de que Raúl tiene opciones de entrenar al Madrid, es su objetivo como ha demostrado rechazando ofertas como la última del Leeds, del Eintracht, Schalke e incluso del Español, porque su sueño es entrenar al Real Madrid. La decisión será de Florentino Pérez que conoce bien al técnico del Castilla, pero también a Zidane, por poner un ejemplo, e incluso a Solari, que ha vuelto a casa.