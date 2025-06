El Palmeiras vuela hacia los cuartos con un gran gol de Paulinho

La insistencia del Palmeiras encontró el premio de la clasificación. Los paulistas son los primeros clasificados para los cuartos de final del Mundial tras ganar (1-0) a un Botafogo, que se limitó a defenderse y gracias, con un buen tanto con la zurda de Paulinho en la prórroga.

El Verdao, un equipo tácticamente muy bien trabajado, se vengó del adversario que le dejó sin títulos en 2024 y que no superaba desde hacía casi dos años. Fue mejor e hizo méritos para pasar de ronda fiel a su estilo rocoso de juego.

Atenazados por la presión

Este era un partido de cartas marcadas, casi como si fuera un clásico, entre dos equipos que se conocen demasiado (lo cual no dejaba espacio a lo incierto) y que, en la actualidad, se profesan una rivalidad.

En las dos últimas temporadas han desbancado al Flamengo y se han disputado cuerpo a cuerpo el Brasileirao —con un título para cada uno—, y en 2024, el Fogao noqueó al Verdao en los octavos de final de la Libertadores, el primer título de su historia y que le dio el pasaporte para este Mundial.

Ante este contexto, de antemano, pues, ya se sabía que los dos protagonistas se jugarían la primera plaza de los cuartos ‘a la brasileña’… lo que no significa apelar al ‘jogo bonito’ de antaño, sino al pragmatismo que reina en los grandes partidos del gigante sudamericano. Son escenarios de marcador bajo, en los que se busca minimizar riesgos y jugar aprovechando el error ajeno, a veces, a una sola acción ofensiva que decida el encuentro.

Por jerarquía, el Palmeiras, que cuenta con una plantilla mucho más profunda y con un proyecto deportivo más estable, fue a por el encuentro, aunque algunos de sus principales títulos los ha logrado con un fútbol reactivo.

Trabajó el balón e impuso una presión alta y agresiva. Su dominio, sin embargo, se estrellaba contra el buen sistema defensivo de los cariocas, cuya eficacia quedó explícita cuando ganó al PSG, dejándolo a cero, en la fase regular.

Como era previsible, sin espacios para la creatividad de futbolistas como Estevão, Savarino y Artur, y con el recelo de perder el control, el partido derivó en un choque de desgaste, sin prácticamente opciones de gol. La más clara de todas llegó en el descuento del primer tiempo con un trallazo de Richard Ríos, que John salvó de forma espectacular.

Vitor Roque y Estevao, sacrificados

Después del descanso, por fin, todo se animó: ambos equipos se enseñaron mutuamente las uñas. Estevão, muy apagado, al igual que Vitor Roque, tuvo espacio para fabricarse dos grandes oportunidades. Artur respondió a la altura. Estos fueron los minutos más vitosos del encuentro.

El Palmeiras sintió que había llegado su momento. Se soltó, y su técnico, Abel Ferreira, decidió ir a por el triunfo cuando se perctó que su rival presentaba síntomas de flaqueza y solo se mantenía a flote con las actuaciones de su portero.

Al aprendiz de Mourinho no le tembló el pulso y retiró de un plumazo a Estevão y Vitor Roque (ninguno se ha estrenado como goleador en cuatro partidos), dando entrada al canterano Luighi y a Paulinho, que fue clave para superar al Inter Miami en el último partido de la fase de grupos.

Renato Paiva no se quedó de brazos cruzados y encontró recursos en el banquillo para neutralizar la fogosidad del Verdao, en una interesante batalla táctica entre técnicos portugueses. Los dos se anularon y el partido caminó inexorablemente hacia la prórroga.

¡UNA LLUVIA DE COLLEJAS TREMENDA PARA UN GOL QUE PUEDE SER HISTÓRICO! 🔥



¡El gol de Paulinho para Palmeiras... EN EL 100'! #FIFACWC



🔗 https://t.co/SAzl1Q3bcE@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/P3pOfJNg3v — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2025

Abel Ferreira no se equivocó. Y en el tiempo añadido, quien rompió el partido fue... Paulinho. El ex del Atlético Mineiro, que aún no está al 100% después de fracturarse la tibia por estrés, firmó la jugada del encuentro.

Arrancó por la punta derecha del ataque, controló con la derecha y finalizó con el interior de la zurda con maestría. El delantero surgido de la base del Vasco da Gama solo está para 30 minutos de juego y, tras marcar, salió sustituido. Un golazo histórico.