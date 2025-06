Mundial de Clubes: todos los fichajes y cuándo cierra la ventana extraordinaria

El estreno del Mundial de Clubes 2025 está a la vuelta de la esquina. El Al Ahly-Inter Miami dará el pistoletazo de salida a un torneo que promete tener al espectador enganchado a su televisor del domingo 15 de junio al próximo 13 de julio. Antes, eso sí, la FIFA abriría una ventana de fichajes exprés, especial para la cita. Un periodo extraordinario que termina este mismo martes 10 de junio... y aún con muchos movimientos por darse.

Empieza la cuenta atrás. Los 32 clubes participantes deberán presentan hoy, 10 de junio, su listado definitivo de futbolistas que estarán presentes en la primera edición del torneo. Debe haber un mínimo de 26 integrantes y un máxmo de 35, siempre con tres porteros presentes. Y, una vez salgan a la luz dichas convocatorias, la FIFA las hará públicas. Habrá descartes en cada uno de los partidos, pues los técnicos de cada combinado podrá contar con solo 26 futbolistas.

El Bayern hace oficial el fichaje de Jonathan Tah / Bayern

OTRA VENTANA

Sí que se podrán realizar las modificaciones pertinentes y necesarias una vez empezado el Mundial. La FIFA habilitará una pequeña ventana para inscribir a más jugadores en la segunda fase del torneo. Así, del 27 de junio al 2 de julio, cada club participante podría sumar a un máximo de dos jugadores a una lista que no sufriría la baja de los ya inscritos. Asimismo, cabe la posibilidad de que se incluyan hasta seis nombres más para sustituir a todos aquellos que finalizen contrato el próximo 30 de junio.

Ahora bien, si un futbolista disputa la fase de grupos con un equipo, no podría vestir la camiseta de otro club en la fase final del torneo. Es decir, que si Álvaro Carreras o Franco Mastantuono debutan en el Mundial de Clubes con Benfica y River Plate, respectivamente, después no podrían hacer lo propio con la camiseta del Real Madrid. Unas incorporaciones que, por ahora, no apuntan a darse.

Dean Huijsen junto a Florentino Pérez en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid / REAL MADRID

Por ahora, Real Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City, Al Hilal o Chelsea estuvieron activos para reforzar sus respectivas plantillas. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Jonathan Tah, Rayan Aït-Nouri, Simone Inzaghi o Liam Delap, los nombres más 'top' que figurarán en el torneo. Deberá ponerse las pilas un Manchester City que tendrá que cerrar cuanto antes los fichajes de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki. O un Borussia Dortmund que está a un paso de anunciar el fichaje de Jobe Bellingham.

Los movimientos actualizados de los 32 equipos participantes

Palmeiras

----

Oporto

Altas: Gabri Veiga (Al Ahli)

Gabri Veiga ficha por el FC Porto procedente de Arabia / FC Porto

Inter Miami

----

Al Ahly

Altas: Fathy (Al Wakrah), Seha (El Mokawloon), Ben Romdhane (Ferencváros, Trezeguet (Trabzonspor, José Riveiro (entrenador)

PSG

----

Atlético de Madrid

Altas: Horatiu Moldovan (Sassuolo), Carlos Martín (Deportivo Alavés), Clément Lenglet (FC Barcelona), Juan Musso (Atalanta)

Botafogo

Altas: Arthur Cabral (Benfica), Loor (Independiente del Valle), Wendel (Zenit), Montoro (Vélez)

Seattle Sounders

----

Bayern de Múnich

Altas: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Tom Bischof (Hoffenheim)

Benfica

Altas: Samuel Dahl (Roma)

Boca Juniors

Altas: Miguel Ángel Russo (entrenador)

Auckland City FC

----

Flamengo

Altas: Jorginho (Arsenal)

Espérance Sportive de Tunis

Altas: Younes Rached (ES Zarzis)

Botafogo

----

Chelsea

Altas: Essugo (Sporting Portugal), Andrey Santos (Estrasburgo), Delap (Ipswich), Sarr (Estrasburgo)

Liam Delap firma con el Chelsea / Chelsea

LAFC

----

River Plate

----

Urawa Red Diamonds

----

Rayados

Altas: Domènec Torrent (entrenador), Johan Rojas (Necaxa)

Inter de Milán

Altas: Petar Sucic (Dinamo Zagreb), Christian Chivu (entrenador), Luis Henrique (Marsella)

Fluminense

----

Borussia Dortmund

Altas: Jobe Bellingham (Sunderland)

Ulsan HD FC

Altas: Trojak (Korona Kielce)

Mamelodi Sundowns

----

Manchester City

Altas: Ait-Nouri (Wolves)

Aït-Nouri, nuevo jugador del Manchester City / City

Juventus

Altas: Pierre Kalulu (Milan)

Al Ain

Altas: Rui Patrício (Atalanta), Marcel Ratnik (Olimpia Liubliana), Benkhaleq (FUS Rabat), Adis Jasic (Wolfsberger)

Wydad

Altas: Amine Benhachem (entrenador), Hannouri (FUS Rabat, Aziz Ki (Youngs Africans), Nordin Amrabat (Hull City)

Real Madrid

Altas: Dean Huijsen (Bournemouth), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Xabi Alonso (entrenador)

Al Hilal

Altas: Simone Inzaghi (entrenador), Lajami (Al Nassr), Darisi (Al Ahli)

Simone Inzaghi firma con el Al Hilal saudí / Al Hilal

Pachuca

Altas: Jaime Lozano (entrenador), Kenedy (Valladolid), Castillo (Chivas), Pereira (Toluca), Palavecino (Necaxa)

RB Salzburg

Altas: Frans Krätzig (Bayern), Stefan Lainer (M’Gladbach), Rasmussen (Brondby), Kitano (Cerezo Osaka)