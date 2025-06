El Monterrey de Sergio Ramos irrumpe en octavos a lo grande: ya conoce su duro rival

El Monterrey mexicano escribió este miércoles un nuevo capítulo en su historia al sellar su pase a los octavos de final del Mundial de Clubes tras golear por 0-4 al Urawa Red Diamonds, en el grupo E, con goles del colombiano Nelson Deossa y de Jesús Corona y un doblete de Germán Berterame.

El gol del colombiano Deossa desde fuera del área en el minuto 30 levantó las esperanzas de los Rayados, que no dependían de sí mismos para mantenerse a flote en la competición.

Los hombres de Domènec Torrent no solamente precisaban imponerse ante los japoneses, sino que su supervivencia en el torneo dependía de lo que ocurriera en el encuentro entre el Inter de Milán y River Plate.

Un empate colocaba a estos tres clubes con 5 puntos, pero la victoria de Inter sobre los argentinos por 2-0 y el empate de River 0-0 con Monterrey dejaba fuera de la ecuación al equipo Millonario.

Cuatro minutos después del tanto de Deossa, el argentino-mexicano Germán Berterame, asistido por José Alvarado, agarró carrerilla para marcar desde el centro del área el segundo gol del encuentro. No tardó Jesús Corona en repetir la misma fórmula que su compañero Deossa, con otro imparable chute desde fuera del área, tras llevar el control de la pelota desde el centro del terreno y poner el 3-0 en el minuto 38.

Este gol le valió al Monterrey marchar tranquilo al descanso y sellar no solo el encuentro, sino su pase a octavos de final del Mundial de Clubes. La guinda del pastel la puso Berterame con otro gol en el minuto 97 que lo coronó como el mejor jugador del partido.

El espectáculo de goles que ofrecieron los mexicanos tuvo lugar frente a una hinchada nipona que se dejó la voz en la grada: no paró de saltar y animar a su equipo, pese a que no se jugaba nada en el encuentro, solo entorpecer el camino de los rayados. "No daban ni que porque Rayados pasara de ronda...Es algo histórico", dijo un eufórico Sergio Ramos tras el encuentro.

SU RIVAL EN OCTAVOS

Al final, el Inter de Milán, que venció por 2-0 a River Plate, terminó como líder del grupo E con 7 puntos y se enfrentará en octavos con Fluminense, mientras que Monterrrey, segundo con 5, se las verá con Borussia Dortmund.