El mensaje de Luis Enrique tras su agresión a João Pedro: "Soy tonto, está así parado"

Caras de pocos amigos al término de la final del Mundial de Clubes disputada en el MetLife Stadium de Nueva York. El Chelsea arrolló sin piedad alguna a un París Saint-Germain que ni las vio venir. Enzo Maresca le ganó la partida a Luis Enrique en la pizarra. Y tanto Cole Palmercomo João Pedro firmaron un encuentro de excelente. Pero se produjo una tangana final que estropeó todo lo anterior. Saltaron chispas entre el flamante fichaje 'blue' y Luis Enrique, que perdió los papeles tras el pitido final de Alireza Faghani.

El técnico asturiano lamentó inmediatamente lo sucedido con el delantero 'blue', así captaron las cámaras de 'DAZN' sus palabras al resto de su cuerpo técnico: "Soy tonto. Está así parado, me empuja, le toco y se tira", narraba sobre la secuencia que dio la vuelta al mundo. En las imágenes se le puede apreciar encararse con el brasileño, buscarle el cuello y acabar golpeándole en el rostro.

"Yo intento separar a los jugadores"

Se encargó, asismismo, de aclarar lo ocurrido en rueda de prensa, explicando que "yo intento separar a los jugadores, hay tensión". "Deberíamos haber evitado todos que la situación fuera a mayores", expresó el técnico, que no tuvo problema alguno en hablar de la secuencia. "Hay empujones por parte de todos, fruto de la tensión del partido. He visto a Maresca empujar jugadores, que le empujen. Son situaciones que deberíamos evitar entre todos. Lo que he hecho ha sido separar a los jugadores", añadió.

Maresca y Luis Enrique, en la tangana final / X

Por lo visto, Donnarumma lo empezó todo. Se acercó rápidamente a por un futbolista rival cuando se cruzó con el ex del Brighton. Discutieron y, mientras Achraf hacía gestos de que hablaba mucho, entró Lucho al trapo. Un tira y afloja, siendo sujetado por Kimpembe, que terminó con una bofetada del técnico a João Pedro.

Al ser preguntado sobre si se sentía un perdedor, pues había muchos aficionados esperando que su equipo no levantase el trofeo, tampoco se mordió la lengua: "No soy perdedor, soy un subcampeón. Perdedor es el que se rinde, el que no se levanta. Puedo caer mejor o peor, pero caigo muy bien a todas las personas que me conocen. No sé si soy demasiado egocéntrico, pero lo digo".

Luis Enrique agredió a Joao Pedro / Pamela Smith

"No saben perder"

João Pedro dio también su versión de los hechos. El autor del tercer tanto 'blue' aseguró que fue a proteger a Andrey (Santos), rodeado por varios futbolistas, y que, "como buen brasileño, fui a proteger a un amigo". "Llegaba mucha gente y, en ese lío, terminé siendo empujado. Es parte del juego. No saben perder, creo. Es parte del juego. Ahora es momento de celebrar", expresó el de Sao Paulo a los micrófonos de 'Sportv'.

Nasser Al-Khelaifi no dudó en defender a su técnico en zona mixta: "Tenemos al entrenador más disciplinado y respetuoso del mundo. Fue a separar y le empujaron. Hay que tener respeto por los entrenadores también", manifestó. Habrá que ver qué decide la FIFA al respecto, pero está claro que Luis Enrique se expone a una posible sanción tras lo sucedido en el MetLife Stadium.