El mensaje envenenado de Sergio Ramos tras la victoria de Rayados

Siete vidas se le quedan cortas. Claro ejemplo de que la edad tan solo es un número. Esa lesión en el muslo derecho sufrida el pasado 21 de abril contra Club León de James no iba a truncar su participación en el Mundial de Clubes. Tras prácticamente dos meses de inactividad, Domènec Torrent no dudó en ubicar a Sergio Ramos en el once titular ante el Inter de Milán, en el estreno de Rayados en la cita mundialista. Y respondió a las mil maravillas: testarazo inapelable para batir a Sommer e imponerse - al mismo tiempo - a Bastoni, Pavard y Acerbi. Un tanto que puso el 1-0 en un marcador que terminó en empate tras el tanto de Lautaro al filo del descanso (1-1).

El camero dio una 'masterclass' defensiva ante el subcampeón de Europa. Y se llevó el MVP. En el jornada siguiente, frente a River Plate, se encargó de secar a Franco Mastantuono, anunciado hace varios días como fichaje del Real Madrid, en un encuentro que también terminó en empate (0-0). Lo mejor, eso sí, estaba aún por llegar. Pues Rayados pasó por encima de Urawa Reds (4-0) en la última jornada de fase de grupos, decisiva para certificar su pase a los octavos de final. Y dejar fuera a River.

Sergio Ramos supera a Lautaro Martínez durante el Rayados - Inter. / Gregory Bull / AP

Tan solo un tanto encajado en tres partidos. Muestra de la brutal solidez defensiva del conjunto mexicano. Comandado por un Sergio Ramos que sacó a pasear su fiabilidad al corte, instinto de anticipación y contundencia aérea. Y que no dudó en reivindicarse tras lograr el billete a la siguiente fase: "Es un paso muy importante para nosotros. Se venía con unas expectativas complicadas, donde la gente no daba nada porque pasáramos de ronda", arrancó.

"Fue un partido muy serio, con las ideas muy claras desde el primer momento, presionando arriba y robando en campo contrario. Y estando acertados de cara al gol. Es algo histórico para nuestro club, es un trabajo enorme de todo el grupo. Estoy muy contento", manifestó el zaguero.

EL MADRID... ¿EN CUARTOS?

El sueño continúa. Tachado el primer gran objetivo de la lista, toca medirse a un grande europeo, un Borussia Dortmund con más dudas que certezas. Ahora bien, de acceder a cuartos, Ramos podría verse las caras con 'su' Real Madrid. Un enfrentamiento que solo se daría si los blancos pasan como primeros de grupo y, posteriormente, eliminen a Manchester City o Juventus en octavos.