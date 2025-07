El mensaje de Donnarumma a Musiala: "Mis oraciones y buenos deseos están contigo"

El París Saint-Germain ya está en las semifinales del Mundial de Clubes, donde se encontrará al Real Madrid. El equipo de Luis Enrique lo consiguió superando en cuartos al Bayern de Múnich, pero no todo fueron buenas noticias en ese partido. En el equipo rival, los bávaros, además de quedar eliminados, perdieron a Jamal Musiala por un tiempo largo, debido a la grave lesión que sufrió en el área parisina tras una desafortunada salida de Gianluigi Donnarumma.

En las primeras exploraciones al futbolista alemán, el diagnóstico es de una fractura del peroné con afectación a los ligamentos, lo que le puede alejar de los terrenos de juego, al menos, hasta 2026.

Tras la acción, el portero italiano mostró su tristeza por lo que había sucedido, llevándose las manos a la cara y llorando. Más tarde, Donnarumma le mandó un mensaje de ánimo al joven talento bávaro a través de Instagram: "Todas mis oraciones y buenos deseos están contigo Jamal Musiala".

Neuer, duro con Donnarumma

Varias personalidades salieron a hablar de la grave lesión de Jamal, y uno de los más duros con el portero del PSG fue el cancerbero del Bayern, Manuel Neuer.

"Con Jamal, obviamente es una situación en la que se asume un cierto riesgo. Fue una situación en la que no creo que fuera estrictamente necesario entrar así. Cruzamos los dedos para que la lesión no sea muy grave, aunque seguramente lo será, por lo que veo", dijo a los medios.

"Sí, definitivamente fue una decisión arriesgada. Simplemente aceptas la lesión de tu oponente, incluso podría ser la de un compañero, simplemente la aceptas y luego no pasa nada. Así que me acerqué a él y le dije: '¿No quieres ir allí ahora, ya que acaba de llegar el descanso?'. Jamal está allí tirado y lo más probable es que se quede en el hospital por ahora. Tiene una lesión grave y creo que es apropiado ir allí por respeto, desearle todo lo mejor y simplemente disculparte. Entonces se acercó a Jamal", añadía.

Courtois le defiende

El también portero Thibaut Courtois salió en defensa del italiano tras el triunfo del Real Madrid ante el Borussia Dortmund .

"Culpar a Donnarumma por la lesión me parece excesivo porque los porteros vamos a por el balón, al igual que el delantero cuando vamos a sus pies no miden si nos golpean en la cara", comentó. "Es muy mala suerte que la acción acabe así porque salta al balón, Musiala girándose su pie se le queda debajo. A Donnarumma le dolerá en el alma porque estas acciones duelen. Siendo su compañero duele más y vas a criticar, pero la acción no es evitable porque el portero tiene que salir ahí".