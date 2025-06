Mascherano tenía toda la razón del mundo

Las palabras de Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, en la previa del Mundial de Clubes, no sentaron bien a algunos seguidores del equipo de la MLS. "El Mundial de Clubes tendrá mucho nivel. Claramente, un nivel que nosotros no tenemos, hay que ser sinceros, no pasa nada por decirlo", declaró el 'Jefecito'. Después de medirse al Al-Ahly en el partido inaugural del torneo (0-0), quedó más que claro que tenía toda la razón del mundo.

Aunque pareciese una táctica para quitarse la presión de encima, Mascherano simplemente hacía una valoración objetiva del nivel de su equipo, que mostró muchísimas carencias ante el cuadro egipcio, en comparación con equipos europeos como el Bayern de Múnich, Real Madrid, Manchester City o Inter de Milán, entre muchos otros.

El Inter Miami depositó todas sus esperanzas para ganar en el partido inaugural en las carreras en solitario de Leo Messi, los balones en largo de Sergio Busquets y la pólvora de un Luis Suárez que, como el resto de leyendas del Barça, no han podido regatear el paso del tiempo, para desgracia de los amantes del fútbol.

Leo Messi, durante el debut del Inter Miami en el Mundial de Clubes / AP

El Al-Ahly, que perdió a una de sus estrellas, Ashour, en los primeros minutos de partido por una lesión en la clavícula, pudo liquidiar el partido en el primer tiempo con total tranquilidad. La falta de acierto del equipo dirigido por Riveiro y el buen papel de Ustari bajo palos, parando un penalti a Trezeguet, mantuvieron un inmerecido 0-0 en el Hard Rock Stadium tras los primeros 45 minutos.

Una defensa muy endeble

Sin embargo, los grandes problemas del equipo de 'Masche' están atrás. El nivel de la pareja de centrales, Falcón-Avilés, es muy flojo. Los errores en salida de balón son preocupantes, regalando constantemente balones al equipo rival en zonas muy comprometidas. Si el rival hubiese sido de mayor entidad, se habría dado una sangría en el Hard Rock Stadium.

Un error de Falcón deja solo a Abou Ali antes Ustari. Aviles no llega a corregir / AP

Con muy pocos pases, el Al-Ahly lograba plantarse delante de Ustari, y a los 30 minutos el Inter Miami acumulaba dos amarillas clarísimas (Avilés y Redondo) por dos faltas obligadas tras pérdidas incomprensibles. De hecho, el colegiado del partido, Alireza Faghani, le perdonó la segunda amarilla al central tras cometer una falta clara y dura sobre Trezeguet, minutos después, por otro despiste del equipo en propiedad de David Beckham. El penalti, cometido por Segovia en el minuto 42, también fue resultado de un despiste en la medular.

En el segundo acto, Leo Messi dio un paso adelante, y con él, el Inter Miami, que pese a estar mejor, no solventó sus problemas en defensa, aunque sí logró minimizarlos un poco. En el tramo final del choque, ambos conjuntos tuvieron opciones de decantar la balanza. El equipo anfitrión, a través del balón parado y con genialidades de Leo; el egipcio, al contragolpe. Sin embargo, las tablas no se movieron del marcador del Hard Rock Stadium.

Refuerzos que nunca llegaron y una mala planificación

Ya en Estados Unidos, Mascherano reconoció en rueda de prensa que pidió refuerzos al club para disputar el torneo, pero estos no llegaron. La gran duda es si, en el caso de haberlos tenido, habría cambiado algo en su equipo. Algunos periodistas que cubren la actualidad de la MLS más a fondo aseguran que, esta temporada, el Inter Miami cuenta con un equipo más débil que la campaña anterior, con el 'Tata' Martino.

Javier Mascherano, durante el partido ante el Al-Ahly / AP

Apuntan que el club de Florida está más centrado en proyectos como su nuevo megaestadio para 2026, el Miami Freedom Park, y en garantizar show, que en confeccionar una plantilla competitiva y ganadora. Ya lo dicen: el que avisa, no es traidor. Mascherano fue honesto y expresó algo que se ha podido comprobar en el partido inaugural del Mundial de Clubes.