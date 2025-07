A Marc Guiu se le abre una puerta

"No creían en nosotros y lo conseguimos", escribió Marc Guiu en su cuenta de Instagram tras conquistar el Mundial de Clubes. Razón no le falta. Era más lógico apostar por el flamante campeón de Europa, un París Saint-Germain que estaba dando continuidad a ese excelso nivel mostrado durante toda la temporada. O, incluso, aspirantes como Real Madrid, Manchester City o Bayern de Múnich tenían más números de levantar el trofeo de este novedoso torneo. Pero prácticamente nadie daba un duro por el Chelsea, carne de meme estos últimos años por sus derroches millonarios o su plantilla kilométrica.

Enzo Maresca aleccionó a Luis Enrique. Le dio de su propia medicina. Su planteamiento salió a la perfección. Y el Chelsea arrolló al favorito. Con un doblete de un estelar Cole Palmer y un tanto final de Joao Pedro, cuyo fichaje ya despierta pasiones en el centro de Londres. 63,7 millones de euros desembolsaron en Stamford Bridge para firmar, por ocho temporadas, a una de las caras visibles de un Brighton que llegó a soñar con Europa la pasada campaña.

El brasileño venía de anotar 10 dianas y repartir siete asistencias entre todas las competiciones. Unas cifras que no estaban nada mal, pero ligeramente inferiores a las del otro '9' que no hacía ni un mes que vestía la camiseta 'blue': Liam Delap, fichado por 35 'kilos'. 12 tantos firmó el canterano del Manchester City en un Ipswich Town que no pudo evitar el descenso a Championship.

Joao Pedro marcó el tercero ante el PSG / Pamela Smith

De Delap a Joao Pedro

Delap debutó por todo lo alto. Con un peligroso 1-0 en el electrónico ante los Angeles FC, Maresca optó por dar entrada a la que había sido la estrella de los 'Tractor Boys'. Asistió a Enzo y demostró, pues, que no es un '9' al uso, sino que posee un talento tremendo para generar ocasiones para sus compañeros. Partió de inicio ante Flamengo - segunda jornada -, siendo relevado en el 64' por Nicolas Jackson, a quien le había arrebatado la titularidad.

Liam Delap debutó por todo lo alto con el Chelsea / X

Repitió (y mojó) contra el Espérance en la última jornada de fase de grupos. E hizo lo propio en las eliminatorias de octavos y cuartos de final ante Benfica y Palmeiras, respectivamente. Contra el 'verdao', precisamente, sería sustituido por un Joao Pedro que sería el punta titular en el duelo de 'semis' contra Fluminense. Primera titularidad... y primer tanto como 'blue'. Y, cómo no, sería el '9' que destrozaría al PSG en la final.

En un abrir y cerrar de ojos, no solo Nicolas Jackson vio como Liam Delap le arrebataba el puesto en el once, sino que Liam Delap expermentaría esa sensación en sus propias carnes. Cabe recordar, por cierto, que Jamie Gittens también se subió al barco 'blue'.

El 'hombre Conference'

Joao Pedro había derribado la puerta. Y, a todo esto, ¿dónde queda Marc Guiu? El 'hombre Conference', donde anotó seis tantos, que estuvo ausente durante el tramo final del curso por una lesión en el aductor, apenas disputaría 39 minutos en todo el torneo (8' ante Flamengo y 31' ante Espérance). No participó más allá de la fase de grupos.

Marc Guiu ha aprovechado sus oportunidades en el Chelsea / X

El de Sant Celoni figuraba en la lista de los 26 futbolistas citados por Paco Gallardo, seleccionador sub-19, para preparar el Europeo de Rumanía. Llamado a ser uno de los líderes de su generación, se cayó finalmente de la convocatoria definitiva de 20 jugadores debido a su participación en el Mundial de Clubes. "Tengo curiosidad por ver cómo reacciona Nico. La temporada pasada fueron él y Marc Guiu. En cualquier caso, Marc Guiu es muy joven", soltó Maresca tras la llegada de Delap. Ahora, con Gittens y Joao Pedro en la ecuación, el 'overbooking' en la delantera es ostensible.

De hecho, el club le habría abierto la puerta a Nicolas Jackson, tasado en 100 millones, un precio excesivo para cualquier entidad. El Milan está interesado, pero las elevadísimas pretensiones del Chelsea le tiran para atrás. Y habrá que ver cuál es el rol de Marc Guiu. Informó 'The Athletic' a principios de mes que el Ipswich Town preguntó por su cesión - sin opción de compra -.