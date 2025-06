Al Madrid le faltan arquitectos

Xabi Alonso hereda de Carlo Ancelotti la ausencia de jugadores creativos que sean capaces de asumir la circulación del balón. La marcha de Kroos desnudó las carencias en la plantilla de un jugador capaz de dar pausa al juego y mover al equipo. El italiano apostó al principio por el músculo de Tchouameni, Valverde y Camavinga, pero se estrelló y acabó acudiendo a Ceballos y Modric para cubrir la carencia.

Tchouameni y Valverde

La fe de Carletto en el músculo alejó también a Güler e incluso Bellingham de funciones que saben hacer si se les da la responsabilidad, pero nunca confió en el turco y se empeñó en no alejar al inglés del área rival. Ahora, Xabi tiene que encontrar jugadores que hagan esa función, porque Valverde ha demostrado que no está ni se le espera para hacer esa labor y tampoco es la especialidad de Tchouameni.

El uruguayo y el francés son excelentes guarda espaldas a los que no se les puede pedir construir, porque no entra en el ADN de su fútbol. Ante el Al Hilal Xabi repitió esa dupla que no funcionó con su antecesor y el comentario general es que el Madrid sigue jugando igual. Cuando decidió retrasar a Tchouameni a la defensa y sacar a Güler, todo fluyó mejor. El equipo estuvo más equilibrado y surgió la circulación en la medular.

Más problemas sin Modric

El Madrid necesita arquitectos para el centro del campo. Es muy posible que tenga jugadores en la plantilla que puedan hacer esa labor, con Ceballos a la cabeza, aunque Xabi no lo utilizó ante el equipo saudí. Sí se acordó de Modric, al que sacó en los minutos finales para ayudar en la construcción y encerrar del todo al rival.

El Madrid necesita un relevo con la salida de Modric, al que el madridismo renovaría por su aportación desde el banquillo y para partidos puntuales. Pero el club le ha cerrado la puerta. Sin el croata, Xabi necesita un fichaje para acompañar a Ceballos, o utilizar a Güler e incluso a Bellingham. De lo contrario, este Madrid volverá a tener un serio problema para construir el juego, el mismo al que Ancelotti dio la espalda.