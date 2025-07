Ni Madrid, ni Barça ni Chelsea: ya hay cuatro clasificados para el Mundial de Clubes 2029

El Mundial de Clubes 2025 acaba de terminar, pero la fiesta de Infantino no se detiene. El Chelsea se convirtió en el primer campeón del nuevo y ambicioso formato ante el PSG, y lucirá la insignia de campeón durante los próximos cuatro años. No obstante, los blues no tienen su plaza asegurada para la próxima edición, la de 2029, que ya cuenta con cuatro participantes asegurados.

Como en Estados Unidos, el torneo de 2029, que aún no tiene sede confirmada, acogerá a 32 equipos, sobre el papel. Barça y Real Madrid, por citar a algunos, además del Chelsea, vigente campeón, no tienen su plaza asegurada todavía.

El Al-Ahli, el primer clasificado

El primer club que se clasificó para la edición de 2029 fue el Al-Ahli de Arabia Saudí, después de ganar la Champions de Asia por primera vez en su historia ante el Kawasaki Frontale japonés.

Kessié celebra su gol en la final de la Champions asiática / @ALAHLI_FC

El equipo de Yeda, que jugará también la Intercontinental este año, cuenta con jugadores de primer nivel como Ivan Toney, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Franck Kessié, Édouard Mendy, Merih Demiral o Roger Ibañez. Gabri Veiga abandonó recientemente el club para fichar por el Porto, con el que disputó el Mundial de 2025.

El PSG intentará quitarse la espina

El que también estará es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, vigente subcampeón del torneo, que buscará venganza después de no poder competir ante el Chelsea de Enzo Maresca en la final.

El PSG perdió la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea / Ángel Colmenares / EFE

Su impactante victoria en la final de la Champions League contra el Inter de Milán (5-0), que fue la goleada más importante de la historia de la competición reina en el partido decisivo por el título, le brinda una nueva oportunidad para conquistar el trofeo.

El Pyramids de Egipto le 'roba' la plaza al Mamelodi Sundowns

El Mamelodi Sundowns, uno de los grandes animadores de este Mundial, podría haber asegurado su billete para 2029. Sin embargo, el conjunto de Sudáfrica no pudo superar al Pyramids egipcio en la final a doble partido de la Champions de África.

El Pyramids, campeón de la Champions de África / 'X'

Tras el 1-1 en casa del equipo con filosofía 'guardiolista', todo quedaba por decidir en la tierra de las pirámides, donde un 2-1 a favor de los locales concedió el derecho a jugar contra los mejores en 2029 al Pyramids. Le quedan tres oportunidades al Mamelodi.

Cruz Azul, orgullo mexicano

Finalmente, viajamos hasta México para conocer al cuarto participante confirmado: Cruz Azul. Ausente en esta edición, el equipo de Ciudad de México sí que estará presente en 2029 después de humillar al Vancouver Whitecaps en la final de la Concachampions (5-0).

Cruz Azul vence 5-0 a Vancouver Whitecaps y se lleva el título de la Copa de Campeones de la CONCACAF / 'X'

El reto de los celestes no es otro que mejorar la participación de Monterrey, su compatriota, que logró acceder a octavos de final después de superar una fase de grupos en la que estaban Inter de Milán y River Plate. Eso sí, Rayados no pudo superar al Borussia Dortmund en la primera eliminatoria.

¿De 32 a 48 equipos?

Con Estados Unidos, Qatar y la alianza de Marruecos, España y Portugal, organizadores del Mundial de 2030, como posibles sedes del Mundial de Clubes 2029, la FIFA estudia incluso ampliar la nómina de participantes a 49 conjuntos.

El objetivo no es otro que evitar ausencias importantes como la de Barça o Liverpool de esta campaña. ¿Y qué pasa con el Chelsea? Es sencillo: la FIFA no beneficia al campeón y tendrá que ganarse su billete como cualquier otro equipo.