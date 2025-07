Luis Enrique revoluciona el fútbol: "Parece que tienen más jugadores que el rival"

El PSG es imparable, incluso en algunos momentos parece invencible. Después de completar un triplete histórico con la consecución de la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, el equipo francés tiene en su mano alzarse también con el Mundial de Clubes.

Goleadas a Inter de Milán, Atlético de Madrid o Real Madrid demuestran la superioridad de los parisinos. Además de lo logrado, es la forma de hacerlo. De la mano de Luis Enrique, el PSG presenta un estilo ofensivo y valiente: con la presión y dominio de balón como puntales. Incluso presenta detalles innovadores en su propuesta.

"Son cinco jugadores rotando de forma constante, incluido el falso nueve que realmente es un jugador de banda. ¿Es revolucionario? Sí. ¿Es algo nuevo? No exactamente. Ya se ha visto antes. Pero lo que lo hace especial es la capacidad de reunir tantas virtudes en un solo equipo", explicó Roberto Martínez, uno de los miembros del grupo de estudio técnico (TSG) de la FIFA, donde también se encuentran Esteban Cambiasso, Arsene Wenger, Jurgen Klinsmann y Pascal Zuberbuhler.

"Cuando analizo al PSG, no encuentro muchas debilidades. Es un conjunto que defiende como bloque y ataca como bloque. Todos pueden recibir, todos pueden driblar. ¿Es algo que no hayamos visto antes? No. ¿Es algo difícil de lograr? Absolutamente", agregó el seleccionador portugués.

Luis Enrique, entrenador del PSG, celebra la clasificación para la final del Mundial de Clubes. / SETH WENIG / AP

Pero es que Roberto Martínez va un paso más allá en los elogios a Luis Enrique: "Creo que representa las ideas del entrenador llevadas al extremo de la creencia. Y los jugadores disfrutan jugando así. Les encanta expresarse de esa manera".

Por su parte, Wenger señaló que "tiene jugadores muy técnicos por dentro y explosivos por fuera; todos pueden regatear, hacer unos contra uno. Su capacidad para retar y provocar es muy grande, tanto presionando sin balón como atacando con él", mientras que Cambiasso sostiene que "parece que tienen más jugadores que el rival, cuando en realidad lo que tienen es más jugadores cerca del balón".

Aunque es realmente complicado neutralizar a este PSG, Klinsmann disecciona cómo hacerle frente. "Aceptando el uno contra uno en todo el campo como hizo el Bayern. Durante muchas partes de ese encuentro, el Bayern fue mejor. El problema de este sistema es que cuando un solo jugador no presiona, ya no vale. Como exdelantero sería un gusto jugar en este PSG porque al recuperar tan arriba uno está muy cerca siempre de la portería contraria", apuntó.

Lo cierto es que el mundo del fútbol se ha rendido al PSG y a Luis Enrique por su forma de jugar, ganar y competir. Está haciendo historia el equipo parisino, y tiene en la final del Mundial de Clubes una nueva oportunidad de seguir en lo más alto.