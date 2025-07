Luis Enrique: "Me motiva mucho más ser criticado"

El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, volvió a tirar unas de sus habituales puyas contra la prensa deportiva en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes asegurando que le motiva "mucho más" ser criticado que alabado por los periodistas.

"He estado mucho mejor en otros momentos en los que se me ha criticado. Me motiva mucho más ser criticado que alabado, bastante más", dijo el técnico español en la última comparecencia con los medios antes del Chelsea-PSG del domingo por el mencionado título internacional.

En la misma línea, dijo: "Sigo cometiendo muchos errores, me equivoco infinidad de veces, pero como lo que se ve es el resultado... No lo hacía mucho mejor cuando perdíamos y me criticabais".

A Luis Enrique se le había preguntado si esta era la mejor temporada de su carrera y cómo había conseguido dar con la tecla en París para alcanzar la cima.

A lo que el exseleccionador español respondió también: "Los elogios y las alabanzas vienen porque ganamos, si hubiéramos perdido... El mejor equipo de la última década es el Manchester City de Guardiola, y cuando pierden partidos ya todos los matan. Pero eso no quita que sigan siendo un gran equipo y un gran entrenador".

"En los momentos delicados, cuando las cosas no van bien, es cuando me encuentro más a gusto. Pero es bonito cuando las cosas funcionan, por la capacidad que tiene nuestro trabajo de hacer feliz a personas que nos siguen. Es lo que he ido apreciando con el paso de los años. Pero se cómo va esta fiesta de que los entrenadores son buenos o malos en función de los resultados", incidió.

Aun así, reconoció que "puede ser" que esta sea la mejor temporada de su carrera como entrenador.

"Hay un ganador y un perdedor en una final. Eso no significa que el perdedor lo haya hecho mal. Es importante acabar el partido habiendo dado el 100 % y ya veremos el premio que nos toca", sentenció.

El Chelsea, que se impuso por 0-2 en las 'semis' a Fluminense, y el PSG, que arrolló por 4-0 al Real Madrid, se verán las caras este domingo a las 15.00 hora local en el MetLife Stadium (Nueva Jersey) para decidir al campeón del Mundial de Clubes, que comenzó hace un mes con 32 equipos en liza y sedes repartidas por todo Estados Unidos.