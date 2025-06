Leo Messi es eterno, es historia de este deporte. A sus 37 años, el delantero albiceleste se vistió de héroe con un espectacular tanto de falta que sirvió para darle los tres puntos al Inter de Miami en el duelo contra el Porto (2-1). El talento nunca muere.

Llegaban ambos conjuntos después de empatar la primera jornada y, por lo tanto, con la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en el Mundial de Clubes. Y tanto Inter de Miami como Porto parecieron tenerlo claro en los primeros minutos...

Tan solo iniciarse el duelo, Leo Messi ya hizo de las suyas con un medido pase a Luis Suárez que acabó en nada. A los cinco minutos, llegó la respuesta portuguesa con una caída dentro del área de Joao Mario por un contacto de Allen que, tras la revisión del VAR, fue castigado como penalti.

Regalo para el Porto

La responsabilidad recayó en Samu Omorodion que no falló y estrenó el marcador desde los once metros (1-0). Este tanto no sacudió con mucha fuerza al Inter de Miami, que seguía creando peligro desde las botas de Leo Messi. De nuevo, un pase del astro argentino a Luis Suárez estuvo a punto de significar el empate.

Samu celebra el tanto de penalti / Agencias

La igualdad reinaba sobre el terreno de juego, sobre todo por la falta de ritmo y las continuas imprecisiones del Porto. Ya en el ecuador del primer tiempo, Benjamin Cremaschi lo probó con un potente disparo que se topó con una excelente intervención de Claudio Ramos.

El partido se rompía por momentos, y los portugueses tuvieron en sus botas sentenciar el encuentro antes del descanso con una gran acción individual de Rodrigo Mora que salvó Falcon bajo palos y, posteriormente, con un disparo de Varela que se estrelló en el palo.

Messi es inmortal

De regreso, no pudo empezar mejor la segunda mitad para el Inter de Miami con un centro de Marcelo Weigandt que Segovia envió al fondo de la red con un fuerte disparo. Pero todavía había más. En una falta en la frontal, Leo Messi clavó el balón a la escuadra para darle la vuelta al partido y dar un paso más en la historia de este deporte (2-1).

Esta remontada exprés dejó muy tocado al Porto, que apenas creaba ocasiones de peligro en la portería de Ustari. Por el contrario, los estadounidenses alargaban las posesiones con Messi y Busquets como manijas sobre el terreno de juego.

El equipo portugués se volcó en los minutos finales en busca del empate, pero todas sus aproximaciones acababan en nada. Victoria final para el Inter de Miami que está más que vivo en el Mundial de Clubes gracias a un Leo Messi histórico.