Más leña al fuego: Carreras, suplente ante el Chelsea

Si algo define el ‘culebrón Carreras’ es la claridad de todas las partes: el lateral gallego, pese a tener contrato con el Benfica hasta 2029, quiere jugar en el Real Madrid; los blancos, por su parte, no están dispuestos a pagar los 50 millones de euros de su cláusula; y el club lisboeta, sin necesidad de vender, no aceptará menos que esa cantidad. Con todas las cartas sobre la mesa, cada uno sigue su propia estrategia.

En lo deportivo, el Benfica disputa este sábado los octavos de final del Mundial de Clubes contra el Chelsea, mientras el Madrid prepara su eliminatoria ante la Juventus. Bruno Lage, entrenador del conjunto portugués, ha optado por dejar a Álvaro Carreras en el banquillo.

Álvaro Carreras protesta una decisión arbitral en el partido contra Boca. / AP

Algunos interpretan la decisión como una maniobra del Benfica para presionar al jugador. Otros creen que simplemente responde a criterios deportivos, teniendo en cuenta que el lateral zurdo se perdió el último partido de la fase de grupos ante el Bayern de Múnich por acumulación de tarjetas amarillas.

Lage fue preguntado por esta cuestión antes de que rodara el balón en el Bank of America Stadium, en Charlotte. El técnico luso realizó dos cambios respecto al triunfo ante el Bayern: Renato Sanches, que terminó ese encuentro con molestias, y Prestianni salieron del once; en su lugar entraron Florentino Luis -ya recuperado de una lesión- y Kokçu.

"Ha sido lo habitual. Definimos el mejor once para cada partido. Hemos ido cambiando en función de lo que creemos que es la mejor estrategia, y en este momento de la temporada no quiero poner a nadie en riesgo. Si hace tres días no pusimos en riesgo a Florentino, hoy optamos por no jugar con Renato Sanches. Está haciendo una nueva pretemporada. No hay lesión, pero sí fatiga", explicó a los micrófonos de DAZN.

La explicación de Bruno Lage

Una de las grandes sorpresas fue, sin duda, la ausencia de Carreras en el once, ya disponible tras cumplir sanción. "¿Carreras? La razón es Samuel [Dahl]. Hizo un gran partido contra el Bayern. Está haciendo un trabajo fantástico y, por el rendimiento que ha mostrado, creo que lo más acertado es seguir con él", justificó Lage.

Álvaro Carreras, al término del partido ante el Auckland City del Mundial de Clubes / Agencias

Más allá de la explicación del técnico, lo cierto es que existe cierta tensión en torno a la situación del gallego. El mensaje del Benfica es claro. ""Carreras juega el Mundial de Clubes con nosotros y es jugador del Benfica", afirmó recientemente Rui Costa, presidente del club. "Que nos hagan una propuesta. No ha llegado ninguna hasta ahora. Si lo hacen, ya veremos qué pasa. No hemos llegado a un acuerdo con el Real Madrid por Carreras", añadió durante un acto promocional.

Habrá que ver si el ‘culebrón Carreras’ continúa en suelo estadounidense. Para ello, el Benfica de Lage debe superar al Chelsea de Enzo Maresca. Eso sí, sin Carreras sobre el césped… al menos, de inicio.