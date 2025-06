El 'laboratorio' de Guardiola, a escena: "Voy a perder a gente que adoro"

El Manchester City 10.0 ya está aquí. Décimo capítulo del periplo de Pep Guardiola en el Etihad Stadium. Se propuso hacer un lavado de cara en su llegada por allá en verano de 2016 y, casi una década después, va camino de su enésimo 'plan renove'. En enero trató de pulir las carencias de una plantilla mermada por las lesiones con la contratación avanzada de aquellos fichajes previstos para verano: Omar Marmoush (75M), Nico González (60M), Abdukodir Khusanov (40M), Vítor Reis (37M) y Juma Bah (6M). Un plan frustrado de 218 'kilos'.

Una 2024/25 (casi) en blanco, sumando apenas una Community Shield a sus vitrinas. Y un 'run run' constante. ¿Fin de ciclo? ¿Era el final de una época dorada en Mánchester? Nada más lejos de la realidad. Pep iba a remar para sacar la situación adelante. Y la premonición de Khaldoon Al Mubarak se hizo realidad: "En enero llegaron cuatro jugadores, lo que ofrece una idea de lo que está por venir este verano. Seguiremos así, sirviendo las necesidades del club. Seguiremos haciendo nuestro trabajo, con una idea clara. Nuestro objetivo es tener una plantilla nueva lista para el Mundial de Clubes”.

Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, durante una sesión de trabajo en Estados Unidos. / @ManCity

CITY 10.0

Dicho y hecho. Cuatro caras nuevas para Pep: Rayan Aït-Nouri (40M), Tijjani Reijnders (55+15), Rayan Cherki (40M) y Marcus Bettinelli (Gratis). Lateral izquierdo, mediocentro, extremo/mediapunta y guardameta. Otra inversión de 150 millones de euros en refuerzos 'top' para afrontar el Mundial de Clubes con otros ánimos. Metiendo incluso miedo a sus rivales.

Sin Kevin De Bruyne - ya en Nápoles -, Scott Carson - acaba contrato - Mateo Kovacic - operado del tendón de Aquiles -, James McAtee - con Inglaterra sub-21 - Kyle Walker ni Jack Grealish - descartes de Pep -. "La única razón por la que no jugó la temporada pasada fue mi decisión. Hablamos con sinceridad: necesita volver a jugar con regularidad. Fue clave en la temporada del triplete. Ahora necesita recuperar esa chispa, sentir ilusión, jugar cada tres días", reconoció en la previa de su debut en el torneo sobre el extremo.

"TODO EL MUNDO ME ENGAÑA"

"Por primera vez en mi carrera, he decidido quiénes serán mis capitanes", espetó. Bernardo Silva será el primer capitán del Manchester City y expresó que "tuvo opciones en el pasado y este año, pero mi decisión es quedarme". El de Santpedor, "muy contento" con los fichajes porque "todos tienen una calidad enorme", no pudo confirmar si el club irá a por más futbolistas, aunque "no lo creo".

"No sé hasta dónde llegaremos, pero todo el mundo participará", garantizó. "Voy a perder a gente que adoro, pero en los últimos 15 años se han ido marchando muchos. Todo el mundo me engaña, pero los nuevos, la gente más joven trae energía que nos ayuda a revitalizarnos", expresó. Tampoco estarán Txiki - por un lado - ni Juanma Lillo ni Íñigo Domínguez, pero Hugo Viana - que lleva meses asentándose -, Pepijn Lijnders, James French y Kolo Touré ya están a su vera.

PUESTA DE LARGO

Este miércoles, a partir de las 18:00h, se llevará a cabo la puesta de largo del Manchester City 10.0. El Lincoln Financial Field será testigo del debut 'cityzen' en el Mundial de Clubes ante uno de los clubes más modestos del torneo, un Wydad Casablanca vencedor de la Champions de África en 2022 y con 22 ligas de Marruecos en su palmarés. Dato curioso: quisieron fichar a Cristiano Ronaldo para la cita mundialista.

El 'laboratorio' de Pep vuelve a ponerse en funcionamiento. Aït-Nouri es el lateral izquierdo puro que tanto tiempo andaba buscando, después de ubicar a Aké o Gvardiol como 'parche'. Reijnders se antoja como el centrocampista llegador que carecía en la plantilla. Y puede formar una dupla muy interesante con Cherki, un 'mago' que tiene las condiciones para marcar diferencias. Alumnos nuevos que se suman a 'veteranos' como Rúben Dias, Rodri, Doku, Bernardo, Savinho o Haaland. Veremos si encajan en el engranaje 'cityzen'.