Koundé le coge el gusto al lateral derecho

El defensa blaugrana fue titular por segunda vez en la victoria de Francia ante Polonia "Cada vez tengo más confianza en esa posición", aseguraba tras el encuentro de octavos

Jules Koundé solo se perdió el descuento del Francia-Polonia de octavos de final del Mundial porque Deschamps le sustituyó en el minuto 90. El galo tuvo tiempo de sobras para demostrar su potencial en defensa como lateral derecho, una posición en la que se siente cada día mejor, tanto en la selección como en el Barça, donde ha actuado de forma frecuente.

El galo habló tras el encuentro en zona mixta y reconoció que "cada vez me voy acostumbrando más a jugar en esa posición, tengo más confianza". En ese sentido, también explicó que "Ousmane también me ha ayudado mucho, ha sido un partido difícil, pero estoy contento". Sobre su compañero en Francia y en el Camp Nou no dudó en asegurar que "está muy bien, muy enchufado, está muy bien físicamente y también a nivel mental. es un placer jugar con un futbolista así, que cada vez desequilibra, que lo intenta y es decisivo".

Obviamente, también tuvo palabras de elogio hacia Mbappé, autor de un doblete ante los polacos: "Se pueden decir muchas cosas sobre él, ha marcado dos golazos y en un momento importante para cerrar el partido. Es decisivo en cada partido". Es por ello que "estamos muy contentos porque hoy empezaba una nueva competición, la victoria ha sido merecida, aunque sufrimos en la primera parte.

A partir de ahora, le da igual el rival y no se fija en los cruces, ni siquiera si debe vérselas con España: "La verdad es que solo miramos el próximo partido, ahora vamos a descansar y a ver quién nos toca en cuartos. Sabemos que España es muy buen equipo, con jugadores que conozco muy bien y con quienes juego en el club".