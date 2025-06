Klopp desprecia al Mundial de Clubes: "La peor idea jamás implementada en el fútbol"

El Mundial de Clubes sigue acumulando detractores con el paso de las semanas. Si bien la FIFA se ha encargado personalmente de maquillar la imagen de este nuevo torneo estival celebrado en Estados Unidos, lo cierto es que no son pocas las voces que se han sumado en contra del formato de la competición.

El último en hacerlo ha sido Jürgen Klopp, quien a través de una entrevista al medio alemán 'Welt' se ha encargado de definir al novedoso Mundial de Clubes como "la peor idea jamás implementada en el fútbol". El entrenador alemán no se mordió la lengua al valorar el formato del torneo, que explica que no tiene ningún interés salvo para "desgastar cuerpos y mentes ya agotadas por largas agendas".

Un torneo que agota a los jugadores

Klopp ha puesto en el foco el poco descanso que tienen los futbolistas durante el torneo especialmente al final de una temporada exigente: "Entiendo a quienes dicen que el dinero recibido para participar es una locura, pero no es lo mismo para todos los clubes", explica. "El año pasado, hubo Copa América y Eurocopa. Este año, Mundial de Clubes, y el año que viene, Mundial. Esto significa que no hay una recuperación real para los jugadores involucrados, ni física ni mentalmente", reconoció el alemán.

Y es que para Jürgen, el dinero no es suficiente justificación para el desgaste al que se someten los jugadores a causa del Mundial de Clubes: "Dejemos de lado el dinero. Un jugador de la NBA también gana mucho dinero y tiene cuatro meses libres al año. Torneos como el Mundial de Clubes no pueden celebrarse a costa de los jugadores. No se lo deseo a nadie", explicó.

El Mundial de Clubes, según el alemán, debe ser un punto de inflexión para tomar medidas de cara al futuro: "Esto no puede seguir así. Tenemos que darles un respiro, porque si descanso no podrán rendir al máximo a largo plazo; y si no lo hacen, todo el producto pierde valor para los vendedores", añadió Klopp. "Solo una vez tuve una pretemporada de dos semanas y media con todos mis jugadores a mi disposición. Dos semanas y media, y luego jugamos prácticamente cada tres días durante un año. Es terrible". Unas críticas que se suman a las del capitán del FC Barcelona, Raphinha, quien también se mostró en contra del torneo en las últimas horas.