Al-Khelaïfi, cara a cara contra su gran archienemigo

El Paris Saint-Germain es el gran rival a batir. Después de conquistar el triplete con la victoria por 5-0 en la final de la Champions League contra el Inter de Milán, el cuadro de Luis Enrique goleó en su estreno en el Mundial de Clubes al Atlético de Madrid (4-0). El cuadro parisino quiere seguir en la senda de la victoria ante un Botafogo que no falló ante Seattle Sounders (2-1) en un partido que tendrá mucho 'morbo' en las gradas.

Entre el equipo francés y el brasileño hay una rivalidad más allá del césped; concretamente, esta se encuentra en los despachos. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, y John Textor, propietario del Botafogo, entre otros equipos, son de todo menos buenos amigos.

Desde que el americano asumió la titularidad del Olympique de Lyon, en 2023, que ahora atraviesa un momento muy complicado a nivel económico, ambos han protagonizado varias escenas subidas de tono que provocaron un distanciamiento total entre ambos.

John Textor tras comprar el Lyon / 2PlayBook

En 2024, en la reunión de los presidentes de la Ligue 1 para sellar el acuerdo televisivo con DAZN, Textor señaló que Al-Khelaïfi le interrumpía constantemente cuando quería hablar. “John, no tienes ni idea, eres un cowboy que no sé de qué parte vienes”, fue la contundente respuesta del mandatario qatarí.

El 'cowboy' impidió el fichaje de Cherki por el PSG

Textor, ante estas palabras, decidió romper relaciones con el PSG, echando por los suelos el traspaso de Cherki al Parque de los Príncipes. Este verano, el extremo franco-argelino ha firmado con el Manchester City de Pep Guardiola. Resentido por el comentario de "cowboy", Textor decidió echar leña al fuego antes del compromiso entre ambos equipos, en el mes de febrero, dejándose ver con un sombrero de vaquero antes del pitido inicial.

Rayan Cherki posa con la camiseta del Manchester City / @ManCity

Desde entonces, Textor ha denunciado varias veces la situación privilegiada que, bajo su opinión, tiene Al-Khelaïfi en la Ligue 1. Incluso llegó a asegurar que el presidente de la Liga, Vincent Labrune, está al servicio del qatarí: “Es una pena que no se puedan comprar la clase y la elegancia, porque eso habría evitado que el señor Textor hiciera el ridículo con sus groseros y falsos ultrajes a nuestro presidente, a nuestra institución y a nuestros aficionados”, respondió con dureza el club.

Falso buen rollo para un objetivo común

Definitivamente, Al-Khelaïfi y Textor no se llevan nada bien, aunque la última Champions League sirviese para limar asperezas, cuando el PSG invitó al magnate estadounidense al Parque de los Príncipes para presenciar el duelo de semifinales contra el Arsenal en el mes de mayo. “Muy contento de haber sido invitado por el PSG a la semifinal de la Liga de Campeones de esta noche. Así que me he dejado el sombrero de vaquero en Lyon. Esta noche apoyo a Francia”, espetó ese día.

Al-Khelaífi, con la Champions League / Martin Meissner / AP

Para algunos, simplemente fue un gesto falso pensando en un objetivo común: superar la crisis económica que atiza al fútbol francés por culpa de los derechos televisivos. John Textor, que ha señalado públicamente en varias ocasiones que la financiación del PSG a través de Qatar es ilegal porque vulnera la legislación europea, no ha cambiado su opinión. ¿Habrá lío en Estados Unidos?