Jordi Alba: "Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo"

El Inter Miami ha conseguido un gran logro, aunque con la 'espina' de acabar segundo de la fase de grupos por detrás del Palmeiras, algo que les ha condenado a jugar los octavos de final ante el París Saint-Germain de Luis Enrique, y exequipo de Lionel Messi, la gran referencia de Las Garzas.

En este sentido, tras el partido, Jordi Alba, que coincidió con el entrenador español en el Barça, se rindió a él y al juego del equipo de los parisinos, actuales campeones de la Champions League.

"Nos enfrentamos ahora al PSG que para mí es el que mejor practica hoy en día el fútbol. Y lo he dicho muchas veces, pero Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo, no solo en lo futbolístico, que es una pasada verlo y trabajar con él, sino en la gestión de grupo, que es espectacular. Nos encontraremos con él y le daremos un abrazo, pero cuando pite el inicio del partido, intentaremos ganarle, como hacemos todos lo que estamos aquí", decía Jordi Alba ante los medios tras el empate ante el Palmeiras después de dejar escapar en los últimos minutos una ventaja de dos goles en el marcador.

"Cuando te vas a una liga que no está en Europa la gente puede pensar que te vas a retirar. Está claro que el nivel no es el de Europa pero estamos demostrando que contra los equipos que estamos jugano hemos sido superiores", añadía el lateral de L'Hospitalet de Llobregat.

En este sentido, Alba comentaba que el PSG "en líneas generales es el equipo más completo y veremos hasta dónde podemos llegar. Para mí, Luis Enrique es un fenómeno. Con ganas de verle, también a Rafael Pol, Joaquín Valdés, a todo su staff y a jugadores que he jugado con ellos en el Barcelona".

Un Alba, que reafirmaba que no han ido a Miami "a retirarse" y se mostró orgulloso de haber superado las expectativas que, entre otros, se ponía su entrenador, Javier Mascherano: "Creo que hemos sido mejores que nuestros tres rivales, por encima de las expectativas que tenía la gente. Hubiesemos firmado al principio pasar de la fase de grupos".

Finalmente, el exculé volvió a hablar de Leo y fue, de nuevo, contundente: "Es repetitivo hablar de Messi, es el mejor. Verlo jugar, con su forma de competir, con las ganas que tiene… creo que puede seguir jugando muchos años más, siempre y cuando su cuerpo se lo permita, claro.”

LOS HALAGOS DE LUIS SUÁREZ Y MASCHERANO

En la misma línea se expresaron Luis Suárez y Mascherano, que también alabaron la figura del que fuera su entrenador en el FC Barcelona.

"Junto con Óscar Tabárez, a quien tuve en la selección, Luis Enrique es el entrenador más importante de mi carrera (...) Me influyó mucho. Ya tenía un espíritu competitivo, pero él lo desarrolló aún más. También me enseñó a moverme por la cancha en espacios a los que antes no solía acceder. A nivel personal, tengo un enorme respeto y admiración por todo lo que hizo por nosotros, los jugadores", dijo Luis Suárez tras el partido.

"Luis es un amigo. Tuve la suerte de tenerlo como entrenador durante tres años. Tengo una relación muy especial con él y su familia. Obviamente será especial enfrentarlo, pero sobre todo, es un gran orgullo enfrentarme a un entrenador tan grande, uno de los mejores que he tenido en mi carrera. Le deseo lo mejor, excepto por el domingo", añadió Mascherano.