Jobe Bellingham, ¿inocente o imprudente? "No sabía que me podían sancionar..."

El Borussia Dortmund logró el pase a cuartos de final del Mundial de Clubes tras superar a Monterrey por 2-1. Sin embargo, tras el pitido final -de hecho, desde el momento en que fue sustituido en el minuto 55-, Jobe Bellingham, reciente fichaje del equipo borusser, fue incapaz de esbozar una sonrisa. Se acababa de enterar de que, por la falta imprudente que cometió a los 28 minutos de partido -y que le costó la tarjeta amarilla, la segunda que ve en lo que va de torneo-, no podría disputar el próximo partido. Una sanción que lo deja fuera del emotivo cruce de cuartos contra el Real Madrid, equipo en el que juega su hermano Jude.

Jobe Bellingham es uno de los grandes talentos emergentes del fútbol europeo. Lo avala su trofeo como 'Mejor Jugador Joven' de la pasada Championship, o los 30 millones de euros que pagó el Dortmund al Sunderland el pasado verano para hacerse con sus servicios. No obstante, aún tiene muchas cosas por pulir.

El espigado centrocampista, que destaca por su zancada, capacidad técnica y llegada, también comete errores muy infantiles. El último, insólito, ha chafado los planes más emotivos de su familia: disfrutar de un enfrentamiento entre hermanos en un escenario de élite.

Amarilla y sin enfrentamiento entre los hermanos Bellingham

Lo cierto es que estos cuatro partidos que ha disputado Jobe Bellingham con el Borussia Dortmund han servido para comprobar que, como Jude, es un futbolista con garra, que no ahorra esfuerzos y que no regala ningún balón dividido. Eso, a veces, se traduce en entradas a destiempo o faltas innecesarias. Acciones demasiado arriesgadas y poco inteligentes para un jugador que aspira a la élite.

Jobe Bellingham durante su primer partido con el Borussia Dortmund / AP

Ante Monterrey, cometió una infracción absurda sobre Deossa a los 28 minutos que le costó la amonestación. Sin embargo, lo más insólito no fue la entrada, sino que Jobe no sabía que acababa de quedar sancionado. “Jobe no sabía que con la segunda amarilla ya estaba sancionado. En el descanso aún no era consciente de que no podría jugar el siguiente partido; tuve que decírselo yo”, explicó el técnico Niko Kovac en rueda de prensa tras el encuentro.

Jobe Bellingham, durante un partido con el Borussia Dortmund / AP

“Estaba muy decepcionado, tenía muchas ganas de ese partido (contra su hermano Jude). Pero estoy seguro de que se verán pronto, tal vez en la próxima Champions”, agregó el míster del cuadro alemán. Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia, tuvo que ir personalmente a levantarle el ánimo: “Estaba muy triste y tuvo que ser consolado tras el partido. Era la historia que todos queríamos que se escribiera”, reconoció.

Una acción tan inocente como imprudente le dejará fuera de su primer gran partido con el Borussia Dortmund y con un aliciente extra muy emotivo: medirse cara a cara contra su hermano. Pese a ello, y considerando el inmenso talento que tiene, lo más probable es que tarden más bien poco en cruzarse sobre el césped.