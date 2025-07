Iturralde explica a lo que se puede enfrentar Luis Enrique: "No podría ni entrenar"

Enzo Maresca jugó a sus cartas a la perfección y destrozó a Luis Enrique en la pizarra. Un Chelsea serio y eficaz, con un Cole Palmer espléndido y un João Pedro que continúa ilusionando a la afición 'blue', derrotó al PSG en la final del Mundial de Clubes, que ya se relamía con el sextete que asomaba en el horizonte. Le bajó de la nube. Y, tras el pitido final, tuvo lugar una tangana que congregó a varios integrantes de ambas cuadrillas, incluido el técnico asturiano, que se encaró con el flamante fichaje 'blue' y le propinó un golpe en el rostro.

Se desconoce aún cuál será el castigo al que será sometido Luis Enrique. La FIFA dictará sentencia tras tener en cuenta, también, el acta de Alireza Faghani, colegiado encargado de dirigir la gran final. Más allá de lo que se decida fuera de los terrenos de juego, la imagen del entrenador del PSG queda bastante tocada. En Francia no se muerden la lengua y medios de comunicación de referencia como 'RMC Sport' o 'L'Équipe' tildan la secuencia de "desagradable".

A Luis Enrique se le vio enfurecido, clavando con rabia su mirada al futbolista del Chelsea. Pero, ¿a qué sanción se expone? "Hay una diferencia: las tarjetas amarillas y rojas de este campeonato en el reglamento que sacó [la FIFA] acaban con el campeonato. Las agresiones, en FIFA, se sancionan con meses. Con tiempo", cuenta Iturralde González en 'Carrusel Deportivo'.

"Si a Luis Enrique le sancionan un mes, se perdería cualquier partido que está dentro de ese mes. Es más, no podría ni entrenar", sentencia. "Tú no puedes tocarle la cara a un jugador contrario. Yo no miro nombres, yo miro la acción. Y si miramos la acción, es sancionable", opina sobre si Lucho debería ser castigado.

El precedente de Luis Suárez

Su caso es comparado al de Luis Suárez, sancionado en el Mundial 2014, cuando mordió a Chiellini y no pudo ni entrenar ni jugar con el Barça, equipo por el que acababa de fichar, al sufrir una penalización de varios meses.

El momento del mordisco de Luis Suárez a Chiellini. / Agencias

En un mes, el próximo 13 de agosto, el PSG disputará la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham. Y el 17 debuta en liga contra el Nantes. Está por ver qué determina la FIFA.