Insólita situación para Inter Miami: ¡Tiene partido de la MLS el mismo día que se enfrenta al PSG!

El Inter Miami tiene, ahora mismo, dos partidos programados para el mismo día. Algo insólito. Tras clasificarse para los octavos de final del Mundial de Clubes, donde enfrentará al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, al equipo de Javier Mascherano le coincide este partido con la jornada 20 de la Major League Soccer ante Atlanta United.

El partido, agendado para el 29 de junio a las 01:30h CET (hora española), las 19:30h locales del 28 de junio, se disputa, a priori, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, el estadio del equipo de Florida.

Los partidos de Inter Miami el 29 de junio / MLS

Algo más de 12 horas más tarde, las 18:00h CET (12:00h EST) del 29 de junio, el Inter Miami juega los octavos de la cita mundialista como visitante ante el PSG en el Mercedes-Benz Stadium, la casa de, precisamente, Atlanta United.

Actualmente, la franquicia de David Beckham está en proceso de pedir a la MLS aplazar este choque para poder llegar en las mejores condiciones para la lucha de tú a tú ante el campeón de la Champions League y, al mismo tiempo, competir por entrar en los playoff de postemporada del 'soccer'.

Actualmente, Las Garzas tienen ya dos partidos de retraso respecto al resto de equipos que no juegan el Mundial de Clubes y podría sumarse un tercero en el caso de poder aplazar de nuevo este ante Atlanta, así como los que puedan llegar de más si finalmente el conjunto de Leo Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets o Luis Suárez consiguen dar la campanada y eliminar al "equipo que mejor fútbol practica hoy en día", tal y como dijo el lateral ex del Barça tras el partido ante el Palmeiras, ya que la MLS no ha parado durante el Mundial en Estados Unidos.