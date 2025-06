Guardiola se harta: "No podemos tener una plantilla de 27 futbolistas"

Ni el día de su 29 cumpleaños. Pep Guardiola es inflexible. Rodri Hernández ya sabe que no tendrá el regalo de la titularidad en el segundo partido del Manchester City en el Mundial de Clubes. El Balón de Oro, todavía cogiendo el ritmo tras su larga inactividad por la lesión sufrida en septiembre frente al Arsenal, no estará en el once del de Santpedor a para medirse al Al-Ain de los Emiratos Árabes.

Lo confirmó el propio entrenador de los mancunianos en rueda de prensa, frenando a un Rodri que debe ser indispensable en la próxima temporada. El catalán no quiere correr riesgos innecesarios con el madrileño, visto lo visto el último curso en el que le echaron muchísimo en falta. "Está mucho mejor, pero no podemos olvidar que apenas han pasado nueve meses desde que cayó lesionado. Normalmente, en este tipo de lesiones, se necesitan diez o doce meses de recuperación. Es una lesión muy dura", dijo el de Santpedor en Atlanta. Guardiola reconoce que Rodri podría jugar, a lo sumo, media hora y que su intención es la de "protegerle".

Pep Guardiola, técnico del Manchester City / AP

Sin noticias de Gündogan

El entrenador del Manchester City repasó los movimientos del mercado y uno de los que más le preocupa es la posible salida de Ilkay Gündogan. El centrocampista alemán tiene ofertas y se debate entre seguir en el Etihad o probar una última aventura exótica. Guardiola no sabe nada del futuro del germano: "No he hablado con él. Si no quisiera ser parte del equipo no estaría aquí. Pero es cierto que ahora mismo tenemos una plantilla muy extensa, demasiados jugadores. No podemos afrontar la temporada con 26 o 27 futbolistas porque muchos se quedarían sin jugar. Alguien saldrá. Ahora mismo, Ilkay forma parte de mis planes y los del equipo".

El Galatasaray está pujando fuerte por los servicios de Gündogan y desde la prensa turca se informa que el City podría dejarle salir libre para ahorrarse su ficha.

Stones, todavía no

También se pronuncio el míster catalán sobre John Stones. El central sigue recuperándose de sus dolencias y tampoco estará frente al Al-Ain. "Sólo queremos que se ponga en forma y haga el trabajo que tan bien sabe hacer: jugar al fútbol de forma regular y de una forma diferente a la de la última temporada. Es lo único que quiero. Vamos a ayudarle y estoy seguro que él hará el resto", concluyó.