Guardiola frena a Rodri: "No puede jugar más"

Lo advirtió en la previa Guardiola: "Rodri está para, como mucho, 30 minutos". Y consumó sus palabras en el partido. Rodri Hernández salió en el minuto 61 contra el Al-Ain y participó en la goleada contra los emiratís (6-0) repartiendo la asistencia del 5-0 al noruego Oscar Bobb.

Lucha por el liderato

Pep echó agua al vino en la conferencia de prensa tras el segundo encuentro del Mundial de Clubes, ya con la clasificación para octavos en el bolsillo. Los ingleses son segundos del Grupo G con seis puntos, los mismos que la Juventus, quien lidera la tabla. La última jornada, duelo por el liderato entre dos colosos continentales.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City / AP

El catalán no quiere forzar a Rodri. El Balón de Oro es una pieza indispensable de su equipo. Sin él, el Manchester City sufre para jugar a lo que Guardiola quiere. Para muestra, el botón de esta temporada, donde los celestes sólo levantaron la Community Shield en agosto. Apeados de la Champions a las primeras de cambio, lejos del Liverpool en la Premier League y subcampeón de la FA Cup tras perder la final de Wembley ante el Crystal Palace.

"Le cuesta todavía un poco"

Después del partido ante el Al-Ain, el técnico de Santpedor habló de Rodri y mandó un mensaje contundente. "Rodri jugó media hora, y lo hico muy bien. Pero no puede jugar más. Aún le cuesta un poco en los contactos y los duelos directos. Es normal. Arrastra una lesión de once y doce meses. Es importante que juegue cada vez mejor", indicó el míster de los 'cityzens'.

Rodri Hernández sufrió una rotura del ligamento cruzado, que requirió operación, a finales de septiembre y reapareció hace justo un mes en la victoria liguera frente al Bournemouth de Andoni Iraola. Al Balón de Oro todavía le falta para recuperar su nivel, pero Guardiola opta por la paciencia: "Le hemos echado mucho de menos. Es el mejor jugador del mundo, cualquier equipo lo hubiera echado de menos. Afortunadamente, poco a poco va volviendo".

Elogios a Echeverri

Claudio Echeverri firmó su primera gran actuación con el Manchester City. El 'Diablito' anotó de libre directo, justo antes de marcharse lesionado al descanso. Guardiola reconoció que el argentino no pudo continuar por "un golpe", pero que su rendimiento fue "increíble". "Es un gran talento en espacios reducidos. Me alegró por él y por el golazo que metió. Desde que llegó, después de cada entrenamiento, practica los tiros libres. Lo de siempre: el trabajo da sus frutos. Si marcas un gol es porque lo has entrenado", alabó.