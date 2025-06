Guardiola: "Quizá nos destruya... seamos un desastre"

Pep Guardiola y Jürgen Klopp reman hacia la misma dirección. El exentrenador del Liverpool y actual director de fútbol del grupo Red Bull desde principios de año no se mordió la lengua al dar su opinión respecto al novedoso formato del Mundial de Clubes. "Es una competición sin sentido. Quien la gane será el peor ganador de la historia, porque habrá jugado todo el verano y luego volverá directamente a la liga. Son demasiados partidos. Me temo que la próxima temporada veremos lesiones como nunca antes", espetó en una entrevista con 'Die Welt'.

El Manchester City se juega el pase a los cuartos de final del torneo en la madrugada del lunes al martes en el Camping World Stadium de Orlando (03:00h) ante el Al Hilal de Simone Inzaghi y Joao Cancelo. Y, el de Santpedor, pese a entender la posición del que fuese su "rival más duro", manifestó su orgullo por tener la oportunidad de participar en la cita mundialista: "Ya que estamos aquí, vamos a dar lo mejor", apostilló.

Rodri, durante el Juventus-City del Mundial de Clubes / AP

ENTIENDE A KLOPP

"Jurgen, luchamos muchas veces, sé de dónde viene esa idea. Luchamos mucho en Inglaterra, cuando íbamos a los mítines UEFA, en particular en la Premier para decidir el calendario, para intentar tener más calidad, si los jugadores descansan tienes más calidad", razonó Pep en la previa.

"No me sorprende, le entiendo, le respeto. Tuve una relación excelente con él, entiendo su punto de vista, lo defendería también. Pero estamos en un trabajo, en FIFA, UEFA, Premier, todas las competiciones, y los entrenadores no organizan las competiciones. Muchos clubes se quejan de este torneo, si no, les encantaría", prosiguió.

IRÓNICO CON LA METEOROLOGÍA

Sí que expresó que "no es ideal" gozar de un menor margen para preparar la siguiente temporada, "pero es lo que hay". “Partido a partido, mes a mes, ya veremos. Y tal vez en noviembre, diciembre, enero... seamos un desastre. Estemos agotados. Quizá el Mundial nos destruya. No lo sé, pero es la primera vez en nuestra vida que esto sucede", argumentó.

Pep Guardiola, durante el partido ante la Juventus / AP

Preguntado por la amenaza de tormenta eléctrica, avisó que, pese a ser "un gran entrenador, controlar los truenos y los relámpagos, todavía no puedo". "No es ideal, pero sé que no puedo preocuparme de las cosas que no puedo controlar", añadió.

ELOGIOS A INZAGHI Y CANCELO

Mostró su aprecio por Simone Inzaghi, recién llegado a Al Hilal y a quien se midió cuando dirigía al Inter de Milán: "Son muchos cumplidos, ha hecho un trabajo increíble en el Inter. Llegaron cansados a la final de Champions, creo que también estaban cansados mentalmente. Tuvieron un rival muy fuerte. Ahora cuenta con grandes jugadores, una gran defensa. Le hicieron un buen contrato, sin duda".

Cancelo, junto a Pep Guardiola en un partido con el Manchester City / EFE

Y se deshizo en elogios hacia la figura de Joao Cancelo, "nombrado mejor lateral el año que ganamos el Cuádruple". "Tengo un respeto increíble por Joao y por todos. Tomar decisiones siempre es difícil. Es un jugador excepcional; puede jugar con la derecha, la izquierda y ambas piernas sin problema. Y me alegra verlo mañana".