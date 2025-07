¿Por qué Guardiola dejó escapar a Cole Palmer?

Verano de 2023. El Manchester City percibía 45 millones de euros por parte del Chelsea por la venta de un jovencísimo Cole Palmer que, sin oportunidades en el Etihad, hacía las maletas rumbo a Londres para desarrollar su carrera. Pep Guardiola no complicó su salida; era una operación rentable para el cuadro skyblue, que sacaba casi 50 'kilos' por un canterano que no tenía sitio en el primer equipo. Es fácil hablar con el periódico del lunes, pero es imposible no pensar en cómo el de Santpedor no acertó con él.

Mientras el City se despidió del Mundial de Clubes en octavos de final ante el Al Hilal, después de firmar una temporada completamente decepcionante, el Chelsea de Enzo Maresca, liderado por Cole Palmer, se plantó en la final del torneo contra el PSG después de terminar la Premier League en la cuarta plaza y regresar a la Champions League.

Exhibición ante el PSG en la final del Mundial

Una parte necesitó Cole Palmer para destripar al mejor equipo del mundo, el de Luis Enrique, con una actuación completamente estelar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Si no se habla del mediapunta inglés para galardones como el Balón de Oro es porque, hasta la fecha, el Chelsea no ha competido en los mejores escenarios de Europa. Eso ha cambiado desde que llegó el técnico italiano.

Palmer fue un dolor de cabeza irremediable para Luis Enrique. Su clase, exquisita, se plasmó con dos golazos, prácticamente calcados, en menos de 25 minutos. Dos pases a la red, desde la frontal, con el interior de su zurda dorada, liquidaron a Donnarumma y desesperaron al cuadro galo, que encajó el tercero antes del descanso después de que el '10' del Chelsea dejase solo a Joao Pedro con un pase milimétrico.

Pedro y Palmer celebran el gol / AGENCIAS

Un futbolista de este talento y con esta capacidad de leer el juego y determinar resultados con goles y asistencias tendría espacio en el City y en cualquier equipo del mundo. ¿Por qué Guardiola le dejó irse hace dos veranos?

Una salida fugaz rumbo a Londres

Palmer apuntaba maneras antes de empezar el curso 2023-24. Fue titular ante el Sevilla en la final de la Supercopa de Europa, donde marcó el gol del empate, que llevó el partido a la prórroga y permitió levantar el trofeo tras la tanda de penaltis. Sin embargo, ya en la Premier, pidió salir dada la gran dificultad para sumar minutos de manera regular. Palmer sabía que con 21 años necesitaba jugar cada fin de semana. Y eso no estaba garantizado en el Etihad.

Cole Palmer celebra su gol en la final de la Supercopa / AFP

Guardiola, lejos de prometerle una participación que no iba a tener, no complicó su salida. 45 millones de euros y rumbo a Londres. Seguramente, nadie pensaba que podría llegar a convertirse en una estrella mundial, pero lo consiguió en una sola temporada.

Contrato 'eterno' con el Chelsea

27 goles y 15 asistencias en 48 partidos lo colocaron en la mesa de los grandes jugadores de la Premier League, y del mundo. Era el líder de un Chelsea hundido, que necesitaba resurgir de sus cenizas, y que iba dando coletazos sin rumbo entre fichajes millonarios con poco sentido. El Chelsea no dudó y al terminar la temporada lo renovó hasta el 30 de julio de 2033. En Stamford Bridge lo quieren para 'siempre'.

Palmer celebra su tanto ante el PSG / Frank Franklin II

Este curso 2024-25, suma 18 goles y 14 pases de gol en 52 duelos. Cifras de escándalo que, de nuevo, sonrojan a todos los aficionados del City que le ven triunfar lejos del Etihad. Es cierto que solo se equivoca el que toma decisiones. Y Guardiola, en este sentido, metió la pata. No hay que negarlo. Pero el de Santpedor tiene que decidir constantemente a quién le da oportunidades. Con Palmer, no supo leer la magnitud de su liderazgo, talento y capacidad para influir en el juego.