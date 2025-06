Gallardo protege a Mastantuono: "Lo tenían muy estudiado"

River Plate no falló en su trámite contra el Urawa Red Diamonds (3-1) y sumó tres puntos importantes en el Grupo E, que completan Monterrey e Inter de Milán. Marcelo Gallardo, como ya avanzó en la rueda de prensa previa al choque, no dudó en poner a Franco Mastantuono en el once titular. El mediapunta argentino de 17 años jugó el partido completo.

Especialmente desde que se oficializó su fichaje por el Real Madrid a cambio de 45 millones de euros, iba a ser el gran protagonista del debut de River en el Mundial de Clubes contra el cuadro japonés. Dejó buenas acciones individuales, pero apareció demasiado poco en un triunfo sin brillo de los argentinos.

Franco Mastantuono, ante el Urawa Reds / AP

Marcelo Gallardo, su entrenador, habló de él tras la victoria al ser preguntado por la jugada del 1-0, que nació de sus botas en una apertura a la banda que culminó con el gol de cabeza de Facundo Colidio a centro de Marcos Acuña: "Lo hace muy bien. Tiene que pensar en jugar y nada más que eso", destacó el técnico argentino.

El deseo de los seguidores de River es llegar lo más lejos posible en este Mundial de Clubes. Primero, para poder soñar con alzar el título. Después, para que no llegue el momento de la despedida definitiva de Mastantuono, que disputa sus últimos partidos con el 'Millonario' en Estados Unidos. Sobre el rival de esta primera jornada, el Urawa Red Diamonds, Gallardo reconoció que "había nervios" y que "existía una obligación" de sumar los tres puntos ante un adversario que, sobre el papel, es el más débil del Grupo E.

Mastantuono, durante el debut en el Mundial de Clubes / AP

Pese a ello, el conjunto japonés demostró tener los deberes hechos y, como se espera que intenten el resto de contrincantes, consiguió tapar muy bien a Mastantuono. "Lo tenían muy bien tomado, muy bien estudiado", destacó Gallardo sobre el marcaje del rival al joven talento, al que trataron de anular con un lateral a pierna cambiada y una doble marca constante.

El próximo partido de River y Mastantuono será contra Monterrey, el sábado en Los Ángeles, antes de cerrar la fase de grupos frente al Inter de Milán. "Teníamos obligación hoy, como la vamos a tener en el siguiente partido. Entendiendo que va a ser un partido de mayor importancia porque se va a jugar un poco la clasificación ahí. Entonces nos prepararemos para afrontarlo, para mejorar desde el juego y también entendiendo que el rival tendrá sus obligaciones también", apuntó. Todo indica que Mastantuono volverá a ser titular indiscutible.