Gallardo asusta al Madrid: "Si Mastantuono está bien, jugará"

El Real Madrid contará con dos de sus tres fichajes en este Mundial de Clubes: Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. Sin embargo, el conjunto blanco no podrá disfrutar de su último fichaje -a la espera de Álvaro Carreras-, Franco Mastantuono.

La perla de 17 años disputará el torneo en Estados Unidos con River Plate y en agosto se unirá al Real Madrid. Después de pagar 45 millones por él, es normal que el conjunto blanco tenga miedo pensando en una posible lesión o cualquier percance que envuelva a su jugador.

En este sentido, Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, lejos de tranquilizar a los seguidores del Madrid, les metió el miedo en el cuerpo. Su equipo debuta este martes en el Mundialito contra el Urawa Red Diamonds (21:00 hora española) y confirmó la participación de Mastantuono: "Si está bien, jugará", señaló con contundencia.

El River Plate de Mastantuono se estrena en el Mundial de Clubes hoy martes 17 de junio contra el Urawa Red Diamonds / EFE

Gallardo, que no le debe nada al Real Madrid, quiere usar a sus mejores hombres y, sin duda, Mastantuono es uno de ellos. "Tengo un jugador acá, que está dentro de nuestro plantel. Con deseo de jugar. Si está bien jugará y si no está bien no jugará", explicó el técnico argentino durante una rueda de prensa en Seattle, en la víspera del duelo.

El madridismo seguirá el partido de River Plate

Así pues, si muchos de los ojos de los madridistas estuvieron puestos en el Boca Juniors-Benfica para seguir a Álvaro Carreras, volverán a hacer lo mismo este martes con el River Plate de Franco Mastantuono, que tratará de sumar tres puntos importantes contra el cuadro japonés en el Lumen Field de Seattle.

Será el primer partido del conjunto de Núñez desde que se anunció el fichaje de Mastantuono por el Real Madrid, que se hará efectivo en agosto, cuando el jugador cumpla los 18 años. Los partidos del Mundial de Clubes serán sus últimos con River Plate.

"Él está bien, está acompañado, los compañeros lo están apoyando. Él está cómodo, no se ve incómodo. Nosotros lo mismo: lo apoyamos, lo acompañamos y mientras esté con nosotros, si se ve bien jugará", dijo el técnico sobre el trato del vestuario, que lo apoya totalmente.

TNTSports

"Es muy simple esto, no es tan problemático, no es tan complicado, no es tan complejo. Lo que es complejo es lo que viene de afuera. Aquí dentro somos más simples. No hay tanto drama para hacer", finalizó.

El Real Madrid debuta en el Mundial de Clubes el miércoles contra el Al Hilal (21:00 hora española), pero sus seguidores tendrán ganas de ver en acción a su nuevo fichaje, Franco Mastantuono. Eso sí, con cierto temor a una lesión inesperada.