La férrea defensa de Cañizares a Donnarumma: "La acción con Musiala fue limpia"

La jugada de Gianluigi Donnarumma y Jamal Musiala en los cuartos de final del Mundial de Clubes de 2025 es, posiblemente, la jugada más comentada de la cita mundialista. El portero del París Saint-Germain no midió bien una de sus salidas a ras de suelo ante el atacante del Bayern de Múnich y le acabó lesionando de gravedad. El alemán "sufrió una fractura de peroné como consecuencia de una luxación de tobillo y será operado próximamente".

Sobre la acción habló el exportero español Santi Cañizares durante la tertulia de El Partidazo de la Cadena COPE, y defendió al cancerbero italiano, quitándole responsabilidad por la lesión de su rival.

"Jugada abolutamente limpia del portero que va a buscar una pelota dividida sin ningún ánimo de hacer daño a nadie. No se para porque no piensa que le ha hehco daño, y si le ha hecho daño o se ha podido hacer daño, no piensa que es una lesión grave", dice en un primer momento Cañizares.

"Yo no veo ninguna intención de Donnarumma ni ninguna mala intención, y no tengo ninguna duda de que ni Donnarumma ni ningún profesional quiere lesionar a nadie, a no ser que esté picado con él o que le caiga mal. E incluso cuando estás picado y te cae mal, y hay una lesión grave, también te duele. No consideréis ningún comportamiento antideportivo de Donnarumma ni antes ni durante ni después de la acción", añade.

Otro de los que defendió a Donnarumma, sobre todo tras las críticas de Manuel Neuer, portero bávaro, fue Thibaut Courtois, del Real Madrid.

“Culpar a Donnarumma por la lesión de Musiala me parece excesivo. Los porteros van a por el balón. Los delanteros tampoco se contienen cuando nos entran a nosotros. Es mala suerte. Le dolerá más porque es de su equipo, pero Donnarumma no es el culpable”, dijo el belga.