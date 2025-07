Emotivo homenaje de Dembélé a Diogo Jota

Ousmane Dembélé homenajeó este sábado al fallecido Diogo Jota, atacante del Liverpool, al emular la celebración del portugués tras marcar el segundo gol del PSG, que sellaba el pase a las semifinales del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich.

Dembélé, autor del 2-0 en el tiempo añadido del segundo tiempo, corrió hacia el córner y se sentó con las piernas cruzadas, haciendo un gesto con las manos como si estuviera jugando a un videojuego.

El francés había salido al campo en el minuto 70 y, tan solo tres minutos después, pudo abrir la lata aprovechando un error de Manuel Neuer. Pero no logró darle dirección a portería a su disparo. El ex del Barça, sin embargo, no se dio por vencido y acabó encontrando el premio del gol en un contragolpe del PSG en el añadido, cuando el Bayern jugaba con dos hombres más.

La celebración que protagonizó Dembélé era la que hacía el exfutbolista del Liverpool y de la selección portuguesa, que falleció el jueves de madrugada junto a su hermano, André, en un accidente de tráfico en Zamora.

Antes del partido, PSG y Bayern guardaron un emotivo minuto de silencio en homenaje a Jota seguido por los más de 66.000 espectadores que acudieron al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).