El emotivo elogio de Jordi Alba a Luis Enrique

Las leyendas del Barça no fueron suficientes para incomodar al PSG de Luis Enrique, que avanzó plácidamente a los cuartos de final del Mundial de Clubes tras golear al Inter Miami. El doblete de João Neves, el tanto en propia puerta de Avilés y el 4-0 de Hakimi, todo antes del descanso, fueron demasiado para Las Garzas, que al menos consiguieron frenar la lluvia de goles en la segunda mitad.

Más allá de lo que había en juego -un billete para la siguiente ronda del torneo., el partido era atractivo por el esperado reencuentro entre Luis Enrique y varios de sus antiguos pupilos, con los que hizo historia en el FC Barcelona al conquistar el triplete en la temporada 2014-15, entre muchos otros logros.

A sus 36 años, el lateral izquierdo de L’Hospitalet apura sus últimos coletazos como futbolista profesional en un entorno confortable, rodeado de sus amigos Leo Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, y bajo las órdenes de Javier Mascherano. Pese a ello, no olvida su etapa con el técnico asturiano, y no dudó en hablar de él tras el pitido final.

“Para mi, es el mejor entrenador del mundo. Personalmente, mejoré mucho a sus órdenes. He tenido grandísimos entrenadores, pero es verdad que Luis Enrique, más allá de lo futbolístico, me ha enseñado muchísimas cosas en lo personal”, reconoció el futbolista del Inter Miami.

Después de perderse el debut ante el Al-Ahly (0-0) y empezar a sumar minutos frente al Porto (2-1) y al Palmeiras (2-2), Mascherano le dio la titularidad ante el PSG, donde no logró frenar el vendaval ofensivo de los parisinos ni tampoco llegar a línea de fondo como en sus mejores tiempos vestido de azulgrana. El test era de máxima exigencia.

Jordi Alba, durante el partido del Mundial de Clubes ante el PSG / EFE

“Cuando un equipo juega así de bien no es casualidad. Si no compites, si no luchas, si no defiendes, si no atacas... Si no haces todo bien, no juegas”, valoró sobre el nivel del PSG. Ahora, el conjunto francés, uno de los grandes candidatos a proclamarse campeón del Mundial de Clubes, espera rival para los cuartos de final: Flamengo o Bayern Múnich.