La dura respuesta de Stoichkov a Raphinha y Klopp: "¿De qué se quejan? No tengo ni idea?"

El Mundial de Clubes está dando mucho que hablar. Sin embargo, las opiniones son diversas. Mientras que algunos están encantados con esta nueva competición, otros, como Raphinha o Jürgen Klopp, se han mostrado bastante críticos al respecto. Por eso, Hristo Stoichkov, a través de declaraciones a MARCA y El Mundo, respondió a estos comentarios.

La semana pasada el delantero del Barça mostró su malestar por el esfuerzo que están teniendo que hacer los futbolistas de los clubes europeos durante la disputa de la competición: "Uno tiene que ir y punto, porque acatamos órdenes, tenemos que estar allí jugando. Y, como jugador de un club europeo, renunciar a mis vacaciones para disputar un nuevo torneo es muy complicado".

"Es muy malo tener que renunciar a tus vacaciones por jugar algo a lo que estás obligado, porque en ningún momento nos preguntaron a los jugadores sobre nada", añadió Raphinha.

Ante las palabras del brasileño, Stoichkov no se mordió la lengua: "Muy bien, pero el año que viene (Mundial de selecciones) Raphinha va a jugar aquí, que uno se olvida. El Mundial del año que viene es aquí, yo también jugué aquí... entonces hay que calmar un poco los ánimos".

Además, el exjugador azulgrana también señaló las modificaciones que se han implementado en los últimos años en beneficio a los jugadores: "Antes había dos cambios y ahora hay cinco, que es medio equipo que puedes cambiar en el descanso. Otro más en la prórroga. Si te quejas de esto, a mí me parece injusto. Como si nosotros nunca hubiéramos jugado al fútbol o nunca llegamos a jugar tantos partidos durante el año".

Creo que hay que tener más respeto en estos torneos

La respuesta a Klopp

El exentrenador del Liverpool también se mostró muy crítico con el Mundial de Clubes, hasta el punto de calificarlo como "la peor idea jamás implementada en el fútbol", un hecho que sorprendió a Hristo.

"No lo esperaba de Jürgen, le tengo tanto respeto que quizás sí está un poco enojado es porque Salzburgo no está en la competición porque es director de Reb Bull. Cuando el Liverpool jugaba no se queja nadie, cuando reciben dinero no se queja nadie. Creo que hay que tener más respeto en estos torneos", expresó.

En este sentido, el búlgaro valoró positivamente el campeonato: "A mí me tocó jugarla en el pasado, cuando eran solo unos partidos, pero yo creo que tanto Gianni (Infantino) y la FIFA han hecho algo diferente. Reúnes muchas culturas, sistemas nuevos, tácticas nuevas, muchos equipos diferentes que no se conocían antes de jugar un torneo como este".

"Todo está fantásticamente bien. En primer lugar, el público nunca ha faltado en el campo, excepto un partido donde hubo avisos de suspensión por las tormentas eléctricas. Ayer Maresca (Chelsea) se quejó también de la lluvia, pero, ¿qué hacemos? ¿le damos un mando a distancia a Infantino para que pare las lluvias? Se quejan de cualquier cosa".

¿De qué se quejan? No tengo ni idea

Stoichkov siguió con las críticas

El exdelantero alabó la competición ante los micrófonos: "Para mí todo está fantásticamente bien pensado y ojalá que esto siga así porque el fútbol es fiesta para todo el mundo. ¿A quién no le gusta jugar? Fíjate, a mí me dan ahora los botas y un balón y me entro para jugar porque me gusta el fútbol. La organización está siendo fantásticamente buena y no veo ninguna queja por parte de la gente".

Asimismo, Hristo volvió a recuperar las palabras de Raphinha: "No se quejan cuando cobran 20 millones al año, ahí tranquilo a ver si juegan de sábado a sábado, sin jugar Copa del Rey, sin jugar la FA Cup, sin jugar la Carabao Cup. Todas esas copas que tienen que no valen para nada. Años atrás sí que valían, porque quizás estaban en la UEFA. Ahora en España ya tienen seis equipos para la Champions League. A Inglaterra igual, a Italia igual. ¿De qué se quejan? No tengo ni idea".

Por último, concluyó sus declaraciones con un mensaje a Klopp: "A ver, él que preferiría, ¿ir a jugar a China, Japón o Indonesia, o jugar una competición donde te da un prestigio mucho más grande? Fíjate que él con el Liverpool también jugó en estos torneos en años anteriores. Ahí no le escuché a Klopp que se quejase así de golpe. Quizás le faltaban otros equipos que ponía Red Bull para estar ahí. Es un torneo importante, un torneo donde hay muchos jugadores jóvenes que también están comenzando, hay muchos jugadores que te dan esta posibilidad de disputar un torneo".