Domènec Torrent tiró de ironía: "Es un fracaso grande perder contra un 'pequeño' como el Dortmund"

Monterrey dio la sorpresa en la fase de grupos. Al menos, si se toman en cuenta los pronósticos de Opta. Los mexicanos partían con menos opciones que el Inter de Milán (94,7 %), que terminó como líder del grupo, y que River Plate (48,9 %), que acabó tercero. Desde Argentina, incluso, se afirmaba que Rayados no era ni siquiera un rival a tener en cuenta, y se daba por hecho el pase de los sudamericanos a octavos.

Pero en el fútbol importa poco lo que se dice fuera del campo. Fue el conjunto dirigido por Domènec Torrent el que logró avanzar a la siguiente ronda. Allí, el obstáculo para alcanzar los cuartos de final era el Borussia Dortmund. Y una vez más, los pronósticos eran desfavorables: Opta apenas otorgaba un 25,4 % de probabilidades de éxito a los mexicanos.

Esta vez, sin embargo, Rayados no logró consumar la hazaña. Cayó por la mínima ante el cuadro alemán, que cuenta con un ‘9’ de talla mundial: Serhou Guirassy. El delantero africano firmó un doblete que maquilló las carencias de un Dortmund que, por poco, no dejó escapar una ventaja de dos goles al descanso. La prórroga estuvo en la cabeza de Sergio Ramos, que, como tantas veces en su carrera, paralizó el tiempo en el añadido con un testarazo teledirigido a la red. Por fortuna para los de Niko Kovac, el balón se marchó desviado por escasos centímetros.

Guirassy, dos goles ante Monterrey en 23 minutos / AP

Como siempre, tras el encuentro, Domènec Torrent, técnico de Monterrey, atendió a los medios para valorar el enfrentamiento. Incrédulo ante una de las preguntas, optó por emplear la poderosa arma de la ironía. Un periodista intentó buscarle las cosquillas al preguntarle si este era su “primer fracaso” al frente del cuadro azteca. La respuesta fue imperdible: "Sí, es un fracaso total, estoy de acuerdo. Es un gran fracaso grande perder teniendo más posesión y más ocasiones contra un equipo pequeño como el Borussia Dortmund. Es un fracaso grande, de verdad", respondió con sarcasmo.

"Es un fracaso grande" 😳



Domènec Torrent ironiza con la eliminación de Rayados de Monterrey del Mundial de Clubes #FIFACWC @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbewndX #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/5kIaFIk3Jt — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 2, 2025

Después, el entrenador catalán analizó el partido con calma: "Cuando pierdes no estás feliz, pero los chicos han jugado muy bien. En muchas fases fuimos superiores al Borussia Dortmund. Hemos tenido muchas ocasiones y me quedo con eso. Me siento orgulloso de cómo hemos jugado y cómo hemos terminado el partido, aunque no nos alcanzó", señaló Torrent.

No era un equipo cualquiera y creo que los hemos dominado Domènec Torrent — Entrenador de Monterrey

El que fue compañero de Pep Guardiola en Barcelona, Múnich y Mánchester también puso en valor la talla del rival: "No era un equipo cualquiera y creo que los hemos dominado. Pero no solo en posesión, que me interesa cero; hemos creado muchas ocasiones. Nos vamos disgustados porque perdemos, pero como entrenador tengo que analizar, y lo que vi me gustó. Vamos a perder más de un partido, también en la Liga MX, pero estuvimos muy cerca, como mínimo, de forzar la prórroga", insistió.

Domènec Torrent, técnico de Monterrey / EFE

El papel de Monterrey en el torneo disputado en Estados Unidos ha sido más que digno, y ahora buscarán trasladar esa versión a la competición doméstica: "Si lo hicimos aquí, podemos hacerlo en nuestra liga, que es la que realmente nos importa. Si no, no sirve de nada" cerró Torrent.