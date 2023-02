Doble inquietud en el Madrid con Tchouameni

Su rendimiento en el campo después del Mundial ha bajado mucho y fuera de él se ha vuelto más disperso Carlo Ancelotti ya le ha dado un toque de atención para que reaccione

El Real Madrid vendió a Casemiro al Manchester United porque la oferta para el jugador y el club era prácticamente irrechazable y porque desde las oficinas del Bernabéu estaban convencidos que habían fichado al sustituto ideal para ocupar la posición de medio centro en el equipo de Carlo Ancelotti: Aurélien Tchouameni. Un jugador joven con ganas de comerse el mundo y de calidad contrastada tal y como había demostrado en el Mónaco, que tuvo muchas ofertas encima de la mesa además de la del Madrid.

Pero las expectativas de su fichaje todavía no están cubiertas. Pese a que dentro del campo no ha acabado de demostrar todavía ser un mediocentro sólido y sin fisuras, capaz de gobernar los partidos y darle el ritmo adecuado al equipo. Esto se ha acrecentado después de volver del Mundial de Qatar. Su rendimiento bajó muchos peldaños respecto al del inicio de temporada y además se lesionó en el soleo de la pierna izquierda. Estuvo casi un mes de baja. Ha reaparecido pero está lejos de su mejor forma.

En la derrota contra el Mallorca fue uno de los señalados por su juego errático y sin demasiada intensidad. Pero en el Madrid, además, hay una doble inquietud con el joven jugador francés, la deportiva y la personal. Porque Tchouameni se ha vuelto más disperso y se le está viendo más activo socialmente. El caso más grave fue cuando tuvo que pedir perdón por estar en París presenciando en directo el partido de la NBA entre Chicago Bulls y Detroit Pistons, a la hora en que su equipo se jugaba su futuro en la Copa del Rey en el campo del Villarreal.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", escribió en su cuenta de Twitter. Ancelotti le dio un toque de atención públicamente.

Además, el técnico italiano también ha 'descubierto' que sobre el césped también puede reciclar a Camavinga como pivote así que si Tchouameni no reacciona pronto sus minutos podrían disminuir y hasta empezar a calentar banquillo.