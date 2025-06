El diagnóstico de Álvaro Benito sobre el debut de Xabi Alonso: "¿Hacen falta fichajes...?"

El ex futbolista del Real Madrid y ahora comentarista deportivo Álvaro Benito analizó en 'El Larguero' de la Cadena Ser el estreno del Real Madrid de Xabi Alonso en el Mundial de Clubs frente al Al Hilal. Aunque el técnico vasco apenas ha podido trabajar con su nuevo equipo, se esperaba mucho del técnico y su plantilla; sin embargo, no pudo pasar del empate 1-1 y de ahí que se desinflara un tanto el globo madridista. Pese a todo, Benito puso en contexto el partido y consideró que serán necesarias varias semanas más de trabajo para poder valorar el cambio de Carlo Ancelotti a Xabi Alonso. ¿Y serán necesarios más fichajes?

Demasiado pronto

"No me ha llamado la atención demasiada cosa, era lo esperado", confesó el exjugador madridista. "Es imposible que se pueda ver un cambio sustancial de nada" cuando apenas llevan cuatro sesiones de trabajo colectivo.

En su opinión, Xabi Alonso está ahora empezando "a sembrar una semilla de lo que tiene que ser la idea. La idea de cambiar un modelo y de que los jugadores lo vayan interiorizando poco a poco y con el pasod e las semanas podremos hacernos una idea más clara" de la idea de fútbol del ex técnico del Leverkusen.

En concreto, si su intención es implantar el 5-3-2 como sistema de juego, "requerirá mucho más tiempo" porque se necesita "un trabajo táctico complejo y profundo". En opinión de Álvaro Benito, con la plantilla actual y previendo la próxima incorporación de Franco Mastantuono, "lo más lógico seria un 4-3-3".

¿Necesita un 8 creativo?

Teniendo en cuenta que el Real Madrid ya ha fichado a Dean Huijsen, a Trent Alexander-Arnold y el mencionado Mastantuono, Benito abordó la pregunta de si el Real Madrid todavía necesita más refurezos, visto lo visto ante el Al Hilal. "¿Hacen falta fichajes? Puede que falte un número 8 (mediocentro) creativo". Sin embargo, el problema es dónde buscar en el mercado de fichajes. "No sé si lo hay, uno que se pueda fichar del nivel para el Real Madrid y optar a ser titular. No se me ocurre...". En su opinión, la clave para que cuaje el proyecto de Xabi Alonso será "lo que pueda funcionar el equipo a nivel colectivo".

Acabar con la anarquía

Tomando como referencia el Barça de Hansi Flick, aunque sin llegar a mencionarlo, o el propio Leverkusen de mismo Xabi Alonso, Álvaro Benito insistió en esta idea: "Si consigue que el Real Madrid sea un equipo muy colectivo, que todos corran, que tengan un plan claro en la cabeza, que sea un equipo versátil capaz de correr, dominar y defender...".

Sin duda, será un cambio de idea de juego muy profunda porque para el exjugador madridista los éxitos del equipo en los últimos tiempos llegaron pese a una "cierta anarquía futbolística". "Las cosas como son", recordó. En los últimos años, "el Real Madrid ha tirado de tener jugadores muy talentosos, con una gran mentalidad también. En los momentos difíciles siempre daban la cara y se agarraban a las competiciones de una forma muy buena".