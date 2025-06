'Depresión' en el Inter: "Nos faltó un poco de hambre"

El Inter de Milán no levanta cabeza. Después de la dura derrota contra el PSG en la final de la Champions League, el equipo 'nerazzurro' demostró que todavía está inmerso en una profunda depresión futbolística. Ya no está Simone Inzaghi en el banquillo, pero la situación no mejora.

La temporada del Inter pasó de la ilusión a la decepción. Se la prometían muy felices los 'nerazzurri' con la posibilidad de levantar un triplete histórico. Sin embargo, todo se empezó a torcer con la eliminación ante el AC Milan en la Coppa Italia y con los tropiezos que le alejaron del liderato de la Serie A.

Sin opción de conquistar ni copa ni liga, el Inter de Milan puso sus esperanzas en la final de la Champions. Y fue un error. Apenas ni compitió el plantel italiano y fue totalmente humillado por el PSG de Luis Enrique. Decepción mayúscula y cero títulos.

Chivu dando instrucciones a sus jugadores / Agencias

Llegó el fin de ciclo con el adiós de Simone Inzaghi y la llegada de Cristian Chivu al banquillo en un intento de relanzar al equipo 'nerazzurro'. Pero, por el momento, poco ha cambiado en el Inter. En el primer partido del Mundial de Clubes, se volvió a ver a un equipo apático, con falta de ideas en el centro del campo e incluso con poca energía.

Aunque dio la oportunidad a algunos jugadores jóvenes como Sebastiano Esposito, el esquema y la idea de juego fue muy continuista respecto al modelo anterior. Cierto es que ha tenido poco tiempo para trabajar con el equipo, pero su debut al mando del Inter fue una desilusión con un insuficiente empate contra el Monterrey.

En ese sentido, tras el partido, Chivu explicó sus sensaciones en su entreno en el banquillo: "No busco excusas, pero ahora mismo tenemos poca energía; con lo sufrido, nos costó un poco. Pero en general, fue una buena actuación. Creamos muchas ocasiones, cometimos errores en nuestras conclusiones y, en el último pase, nos faltó un poco de hambre".

"Claro que podríamos haberlo hecho mejor, sobre todo en la segunda parte, donde estuvimos lentos. Pero prefiero destacar el compromiso del equipo". Es tan solo el primer paso de Chivu y el Inter de Milán, sin embargo, no ha sido el mejor inicio.