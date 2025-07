Dembélé tiene cuentas pendientes

Llegó al Mundial de Clubes con molestias. Una nueva lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda sufrida en las semifinales de la Nations League frente a España le impidió debutar en el torneo de la FIFA hasta la eliminatoria de octavos. Luis Enrique prefirió ser cauto a pesar de las buenas sensaciones del 'Mosquito' y le dio media hora frente al Inter Miami para ganar rodaje.

Ánimo de revancha

Dembélé está ya al "cien por cien" y con ganas de medirse al Bayern en los cuartos de final, un encuentro especial para el exazulgrana tras la derrota sufrida en la Champions en noviembre (1-0) frente a los bávaros y en la que el propio 'Dembouz' vio la cartulina roja. El francés se toma el duelo de este sábado como una pequeña venganza personal. Eso sí, sabedor que el cuadro alemán es uno de los rivales más temibles que quedan en liza en este campeonato. "Tenemos una pequeña revancha que tomarnos. Sabemos que son un equipo difícil, pero nosotros somos mucho más fuertes que en noviembre. Intentaremos demostrarlo y daremos todo lo posible para pasar", dijo el '10' del Paris Saint-Germain.

Dembélé y Messi, tras el partido del Mundial de Clubes / Instagram Dembélé

Los problemas físicos parecen olvidados. De hecho Dembélé se postula para formar en la alineación titular de Luis Enrique, siempre y cuando el técnico asturiano lo encuentre conveniente: "Me siento al cien por cien. Llevo casi nueve o diez días entrenando bien con el equipo. Estoy al cien por cien y listo para empezar. Depende del entrenador, pero estoy listo".

La clave, la confianza

Dembélé es otro desde la llegada de Lucho al banquillo del Parque de los Príncipes. El gijonés ha sabido sacar todo el potencial que apuntaba en Barcelona y que nunca llegó a demostrar con regularidad. El francés reconoce su mejoría y admite que buena parte de esta evolución reside en la confianza que les ha transmitido su entrenador. "Sabemos qué tenemos que hacer en el campo para ganar a cualquier equipo. Si quieres jugar en el PSG tienes que luchar por cada título. Hay que mantener la concentración en nuestro objetivo. Ya hemos ganado cuatro trofeos esta temporada y haremos todo lo posible para conseguir también el Mundial de Clubes", apuntaba el de Vernon.

Sobre sus opciones de ganar el Balón de Oro, 'Dembouz' asevera que no le quita el sueño. Él está centrado en jugar y demostrar su valía. "Me encanta jugar al fútbol. Ver a tu equipo desde la grada no es fácil, así que quiero ayudar a ganar este título y esta gran competición. Demostrar mis cualidades. Soy una persona con hambre, concentración y que quiere ganar siempre", concluyó.