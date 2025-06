Cuadro Mundial de Clubes 2025: cruces en octavos, fechas y posibles rivales de Real Madrid y Atlético

El Mundial de Clubes 2025 sigue avanzando en su fase de grupos. Con el grueso de partidos de la primera jornada ya disputados, algunos equipos comienzan a hacer cábalas de cuál será su camino a seguir en busca del ansiado trofeo.

La fase de grupos, que arrancó el pasado domingo 15 de junio con la disputa del Al Ahly - Inter Miami, se extenderá hasta la madrugada del próximo viernes 27 de junio, momento en el que el Real Madrid disputará su último partido.

El 'nuevo' Mundial de Clubes, que estrena formato en la presente edición, cuenta con un total de 32 participantes repartidos en 8 grupos. De este elenco inicial, sólo la mitad accederá a la fase final, lo que implica que los billetes a octavos serán repartidos para los dos equipos mejor clasificados de cada grupo.

¿Cómo funcionan los cruces en los octavos de final?

Los aspirantes a superar la primera fase pueden comenzar a imaginar contra qué equipos medirán sus fuerzas a partir de octavos, ya que el cuadro del Mundial de Clubes tiene definidos todos los cruces hasta la gran final. Cada equipo ocupará un punto de partida en función de su posición final en sus respectivos grupos, enfrentando siempre al primero de cada grupo contra el segundo del siguiente en orden alfabético (1º Grupo A vs 2º Grupo B, 1º Grupo C vs 2º Grupo D, y así sucesivamente).

En el caso de los equipos españoles, el Real Madrid se enfrentaría en unos hipotéticos octavos al primer o segundo clasificado del grupo H, siendo Manchester City o Juventus sus rivales más probables. El Atlético de Madrid, por su parte, se enfrentaría al primer o segundo clasificado del grupo A, en el que figuran Inter Miami, Oporto, Palmeiras y Al Ahly.

Parte Alta 1º Grupo A vs 2º Grupo B 1º Grupo C vs 2º Grupo D 1º Grupo E vs 2º Grupo F 1º Grupo G vs 2º Grupo H Parte Baja 1º Grupo B vs 2º Grupo A 1º Grupo D vs 2º Grupo C 1º Grupo F vs 2º Grupo E 1º Grupo H vs 2º Grupo G

¿Cómo va la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025?

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

¿Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial de Clubes?

Los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 arrancarán el próximo sábado 28 de junio a las 18:00 horas (CET) con el cruce entre el primer clasificado del grupo A contra el segundo clasificado del grupo B.

El último partido de esta fase se disputará en la madrugada del miércoles 2 de julio, y medirá las fuerzas del primer clasificado del grupo F contra el segundo clasificado del grupo E.