Críticas a Infantino y su Mundial: "Se burla del estado físico y mental de los jugadores; hay que parar esta masacre"

En las últimas horas se han alzado muchas voces críticas en contra del Mundial de Clubes. Jürgen Klopp fue el primero en levantar la liebre con unas declaraciones que han abierto muchas heridas. El alemán, ahora mismo director de fútbol del grupo Red Bull, afirmó sobre el torneo de la FIFA que es la "peor idea" jamás implementada en el fútbol. "Son muchos partidos. Me temo que la próxima temporada los jugadores sufrirán lesiones nunca vistas", sentenció.

Guardiola, concuerda

Su crítica se vio respaldada rápidamente por Pep Guardiola, con el que guarda una bonita amistad: "Entiendo a Jürgen. Me gustaría tener dos meses antes de la nueva temporada. Sí, me gustaría, pero es lo que hay. Ya que estamos aquí, vamos a dar lo mejor", reconocía el técnico del Manchester City.

Pep Guardiola, durante el partido ante la Juventus / AP

Ahora es el sindicato de futbolistas de Francia el que ha cargado tintas contra el Mundial y contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA. La UNFP emitió un comunicado extenso en el que no dejó títere con cabeza, afilando los cuchillos contra el mandatario helvético. "La incongruencia de la situación no pasa desapercibida para nadie, excepto para Infantino y sus cortesanos. Su Mundial de clubes demuestra que es urgente detener esta masacre. Se burla de la salud física y mental de los jugadores por unos pocos dólares más y de los convenios que, en casi todas partes, prevén un período incompresible de tres semanas de descanso para los futbolistas entre dos temporadas deportivas", informaba.

Temen por el PSG

La UNFP, lógicamente, barre para casa y pone al Paris Saint-Germain como ejemplo de los que ellos consideran un tipo de explotación deportiva. "No le importa que el Paris Saint-Germain juegue 62º encuentro de la temporada este domingo, mientras que cuatro clubes de la Ligue 1 ya han reanudado los entrenamientos para preparar la temporada 2025-2026 y otros tres seguirán su ejemplo este lunes...", continuaba la unión de jugadores galos, que proseguía censurando: "Imaginemos que el PSG llega a la final del 13 de julio en Nueva York -que a los americanos les importa un bledo- Luis Enrique tendrá entonces sólo dos semanas para preparar a sus futbolistas antes del inicio del campeonato. No vemos cómo ni por qué el PSG no debería beneficiarse de las tres semanas de descanso total a las que tienen derecho y que este año, más que ningún otro, necesitan para descansar. Esto debería preocupar también a Didier Deschamps, seleccionador francés. ¿Qué dice usted, señor Infantino".