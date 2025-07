Confirman los peores pronósticos con la lesión de Musiala

El pase a semifinales Paris Saint-Germain quedó empañado por la gravísima lesión de Jamal Musiala. El futbolista alemán recibió una entrada fortuita al filo del descanso por parte de Gianluigi Donnarumma, que, a falta de parte médico oficial, dejará a la joya del Bayern en el dique seco varias semanas. Las imágenes televisivas no hacen presagiar nada bueno y algunas informaciones indican que Musiala podría haberse roto el peroné y tener afectados los ligamentos, por lo que permanecería de baja alrededor de cinco meses.

Neuer no se calla

Una vez acabado el encuentro de cuartos de final, varias fueron las voces del club bávaro que censuraron públicamente la acción del portero italiano sobre la joya de la 'Mia san Mia'. El primero en quejarse de la entrada del cancerbero transalpino fue su homólogo Manuel Neuer. El veterano portero del Bayern no se mordió la lengua: "Es una situación en la que se asume el riesgo. Una situación en la que, en mi opinión, no hay que meterse. Pero bueno, le deseamos suerte para que no sea tan grave, aunque seguro que lo será. Lanzarse ahí es arriesgado. Se asume la lesión del rival", apuntó Neuer en declaraciones recogidas por 'Bild'.

Donnarumma, ante el Bayern / AP

No se quedó ahí la cosa, el arquero germano reconoce que se acercó a 'Gigi' para espetarle: "Me acerqué a él y le dije: '¿No quieres ir a verlo?'. Jamal está ahí tirado, probablemente se quedará en el hospital, creo que es de respeto ir a verlo, desearle lo mejor y pedirle perdón. Entonces se acercó a Jamal".

Vincent Kompany, entrenador del Bayern, también criticó la mala salida de Donnarumma en una pelota que se perdía por la línea de fondo. "Rara vez he estado tan enfadado en el descanso y no precisamente contra mis jugadores. Sé que hay cosas mucho más importantes en la vida, pero para estos chicos el fútbol es su vida. Alguien como Jamal vive para esto. Acaba de recuperarse de un revés -estuvo lesionado dos meses- y ahora le pasa esto. Todavía me hierve la sangre, no por el resultado, sino porque se lesionó alguien que disfruta muchísimo del deporte", dijo el técnico belga.

También dijo la suya Max Eberl, director deportivo de los muniqueses, que exculpó a Donnarumma, aunque admitió que debería haber medido mejor los tempos. "Si saltas sobre la parte inferior de la pierna de un jugador en un esprint con 100 kilos hay riesgo muy alto de que algo así suceda. No creo en absoluto que lo hiciera con intención, aunque no valoró que había otro futbolista allí. Se arriesgó, pero no quiero que se interprete como una acusación".

Luis Enrique le defiende

El asturiano rompió una lanza en favor de su pupilo. Lucho le deseó una pronta recuperación a Musiala y afirmó que la jugada fue resultado de la mala suerte. "No hay mala intención. No somos un equipo violento o que haga faltas", espetó.