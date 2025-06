El City asusta y Guardiola sonríe: "Nos hemos reencontrado"

Tras un estreno discreto, el Manchester City ha pisado el acelerador en el Mundial de Clubes. El equipo de Pep Guardiola cerró la fase de grupos con una contundente victoria por 2-5 ante la Juventus, firmando un pleno de triunfos y el primer puesto del grupo con 17 goles a favor en tres partidos. Un aviso serio a navegantes: el campeón de Europa quiere más.

Después del 6-0 al Al Ain, los 'skyblue' volvieron a demostrar que, cuando afinan puntería, son una máquina casi imparable. Aunque concedieron dos tantos ante los italianos por errores individuales, el dominio fue absoluto. Guardiola, sin embargo, prefirió mirar el vaso medio lleno: “Nos hemos reencontrado. El año pasado teníamos una gran plantilla, pero las lesiones nos quitaron energía. Esta experiencia de estar todos juntos nos ha venido muy bien. Hoy hicimos un gran partido”, aseguró a DAZN tras la contundente victoria.

Pep Guardiola, durante el partido ante la Juventus / AP

El técnico de Santpedor insistió en que el equipo ha recuperado las sensaciones de sus mejores días: “Este es el camino. Los jugadores lo saben. No hace falta que hablen o que vean imágenes. Lo sienten desde dentro. Es un equipo que va a por los partidos. Y eso es lo que queremos”.

Rodri, titular nueve meses después

Más allá del resultado, otra gran noticia para el City fue el regreso de Rodri Hernández, que volvió a la titularidad nueve meses después de su rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Y Guardiola no escondió su admiración: “No hay equipo que no eche de menos al mejor jugador del mundo. Más allá del juego, nos da carácter, personalidad, liderazgo... Lo echamos muchísimo de menos. Hoy hizo unos 60 minutos muy buenos”.

Rodri, durante el Juventus-City del Mundial de Clubes / AP

Con pleno de victorias y sensaciones renovadas, el Manchester City espera rival en octavos. El camino hacia el título ha comenzado con paso firme. Guardiola, como siempre, ya tiene el plan. Y sus jugadores parecen haberlo interiorizado.