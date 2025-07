Christian Gray, el maestro del Auckland que eliminó a Boca: "Fue surrealista, pero ahora tengo que poner las notas a mis alumnos"

La historia de Auckland City en el Mundial de Clubes es la de la diversidad internacional del fútbol. Un cuento asimétrico donde un grupo de operarios, que son lo mejor en lo suyo y en su confederación, viajaron a EEUU tras pedir días libres en su trabajo que deberán recuperar. Sufrieron un atropello en la primera jornada contra el Bayern que levantó críticas entre los defensores de elitismo deportivo. Pero el campeón de Oceanía tenía el mismo derecho de estar en el nuevo Mundial de Clubes, un torneo en el que, en su versión pretérita, acumula más participaciones que ningún otro equipo.

"Es duro tener que entrenar tras un día de trabajo"

Así lo demostró en el último partido de la fase de grupos, con un empate que echó por tierra el ánimo de Boca. Los componentes del grupo C daban por hecho que sus enfrentamientos con Auckland serían goleadas descomunales donde cada uno intentaría anotar el máximo número de tantos posibles para deshacer futuros empates. Después del 10-0 inicial contra el Bayern, el equipo de Nueva Zelanda aguantó media parte contra el Benfica, hasta que las energías consumieron su resistencia para un 6-0 final.

Contra Boca llegó una jornada histórica. La mejor de las despedidas posibles, con un empate anotado por Christian Gray, un profesor en prácticas, y estudiante a tiempo completo, que pidió días libres en el colegio para poder ir al Mundial. "Lo más duro es tener que entrenar después de un día largo de trabajo. Todos en el Auckland tienen oficios o son estudiantes a tiempo completo. Es duro ir a entrenar tarde por la noche. Pero hay muchas cosas buenas en jugar para Auckland City. Somos un grupo genial de amigos. Es como una familia", relata a este diario el héroe improbable de Auckland.

La Federación de Nueva Zelanda impuso un límite salarial para mantener el espíritu amateur: ningún jugador puede cobrar más de 150 dólares neozelandeses por semana, lo que equivale a 90 estadounidenses. Por tanto, hay mucho de vocacional en la historia de vida de jugadores como Christian Gray o Gerard Garriga, el español que juega en Auckland. Gray forma parte del club desde 2022. Da clases en la Mount Roskill Intermediate School, una escuela intermedia, y también colabora en un centro de primaria en la ciudad.

Familia de tradición futbolera y un gol para la historia

"El fútbol siempre ha sido muy importante para mí. He jugado prácticamente toda mi vida. Mi padre y mi tío eran ambos jugadores, así que el fútbol formó parte de mi vida desde muy pequeño", relata hijo de Rodger Gray, que dirigió la selección de Nueva Zelanda. "He recibido muchos mensajes de apoyo por parte de mi familia y amigos, pero también, de mucha gente de Sudamérica mostrando su apoyo y felicitándome. Ha sido muy bonito", desvela un jugador que provocó un reguero de críticas y burlas contra Boca.

"Cuando marqué, fue una sensación bastante surrealista. Probablemente, 'surrealista' es la mejor manera de describirlo. Es obvio que sentí mucha felicidad. El tanto llegó en el minuto 52, tras un córner botado por Jerson Lagos, que cabeceó Gray al fondo de la portería de Marchesín para apagar por completo el ánimo de Boca. "Mis compañeros estaban superfelices por mí. Obviamente por el resultado, pero también por mí a nivel personal", reconoce alguien que ha vivido un 2025 intenso, y no por la carga de minutos de la que se quejan el resto de equipos del torneo.

"Ha sido un año ajetreado. Estoy compaginando estudios a tiempo completo con las prácticas de profesor. Además, ayudo con el equipo de fútbol de la escuela. Así que mi jornada empieza a las 6:30 de la mañana y estoy en casa sobre las 21:30", explica el neozelandés, quien define su experiencia en el Mundial como "mixta y con sentimientos encontrados". Tras el 10-0 del Bayern, "nos sentimos un poco decepcionados y pensamos que podríamos haberlo hecho un poco mejor, así que me alegra que en ese último partido pudiésemos mostrar de lo que éramos capaces".

"En Oceanía tenemos una historia de éxito"

Auckland es un club amateur, "pero dicho esto, tenemos estándares muy altos. Intentamos ser tan profesionales como sea posible. A veces puede ser duro, después de un largo día de trabajo, ir a entrenar, pero esa es la realidad. Normalmente, entrenamos tres veces por semana y jugamos un partido el fin de semana". De ahí que la goleada inicial no fue plato de gusto para nadie.

"Es justo decir que sentimos vergüenza. Sabemos lo grande que es el Bayern, uno de los mejores equipos del mundo. Y nosotros éramos claramente los no favoritos, pero somos un club orgulloso y con una historia de éxito. Así que perder 10-0 fue… sí, fue difícil de asumir. Pero como dije, sentíamos que podíamos hacerlo mejor y sabíamos que éramos capaces de más", afirma el jugador de un Auckland que acumula innumerables títulos de liga en sus vitrinas, así como 13 OFC Champions League, el récord absoluto en Oceanía. En 2014 protagonizaron un hito histórico, logrando el bronce en el Mundial de Clubes tras superar a Cruz Azul en la final por el tercer puesto. Pero de vuelta a Nueva Zelanda, a Gray le espera un reto bien diferente.

"Me perdí cuatro semanas de clases, pero por suerte el colegio fue muy comprensivo conmigo. Todavía no he podido ver a mis alumnos, porque justo comienza la primera semana de vacaciones escolares. Dicho esto, también tengo que ponerle las notas, así que eso me mantendrá ocupado durante un tiempo", avanza el antihéroe del Mundial de Clubes. Para él y sus compañeros el torneo ha sido "una oportunidad de viajar, siempre jugando lo mejor que puedo. Pero la realidad ahora es que tengo que trabajar y estudiar a la vez. Así que probablemente ese es mi mayor reto para el futuro".