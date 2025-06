Cherki se mete en un lío: “Al United quiero matarlo”

Rayan Cherki tiene todos los números para ser uno de los grandes atractivos del Mundial de Clubes. Y el 'salvador' de un Manchester City que, tras la brutal inversión de, aproximadamente, 150 millones de euros, se aferra al novedoso torneo para maquillar una horripilante temporada y coger sensaciones de cara a la siguiente.

El talento del galo vale mucho más que 40 'kilos'. Eterna promesa que, al fin, encontró esa estabilidad en el Lyon que tanto tiempo andaba buscando. Debutará, si todo va bien, con la camiseta 'cityzen' este mismo miércoles ante el Wydad Casablanca (18:00h) en el Lincoln Financial Field, casa de los Philadelphia Eagles.

Ya a las órdenes de Pep Guardiola, atendió a 'Times' para valorar sus primeros días como futbolista del Manchester City: “Quiero ganarlo todo con el City. Cuando hablé con Pep, me dijo que me quería. Fue muy, muy claro sobre el sistema, el club, la ciudad… me viene muy bien”, expresó con convicción. “Cuando ves a Rodri aquí y que ganó el Balón de Oro… está claro que con el Manchester City es posible lograrlo y estoy aquí para eso”, añadió.

Rayan Cherki, entrenándose con el Manchester City / @ManCity

Su polivalencia le abre muchísimas puertas y detalló que ya tuvo una conversación con Pep sobre ello: "Hablamos de lo que disfruto cuando estoy en el césped. Eso me vino muy bien. Pep me dijo 'Cuando tienes el balón, eres libre', lo cual es muy bueno para mí, ya que es mi primera cualidad para ayudar al equipo", garantizó.

Llamaron la atención, sobre todo, sus incendiarias declaraciones sobre el máximo rival, un Manchester United en ruinas tratando de rehacerse de una temporada para olvidar: "No me gustó cuando el Manchester United ganó contra el Lyon en la Europa League porque soy lionés. Ahora quiero matarles la próxima temporada”, unas palabras que sirvieron para ponerse a la afición 'cityzen' en el bolsillo, pero también para ponerse en el punto de mira de la hinchada 'red devil'.

Cherki celebra su tanto al United / X

Quiso dejar claro, eso sí, que no iba a ser el heredero de Kevin de Bruyne: "No soy Kevin de Bruyne. Él es la leyenda. Estoy aquí para ayudar al equipo y escribir mi propia historia".