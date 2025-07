Lautaro provoca el caos en el Inter: "Quien no quiera quedarse, que se vaya"

Poco queda del Inter de Milán que eliminó al FC Barcelona en las semifinales de la Champions League. El conjunto 'nerazzurro' es una sombra de ese equipo, sin energía ni ideas sobre el terreno de juego. Ya ni siquiera Sommer es capaz de ponerse la capaz de superhéroe en la portería.

El nuevo proyecto bajo la dirección de Cristian Chivu se llevó el primer batacazo con la eliminación del Mundial de Clubes a manos del Fluminense. Los italianos se toparon una y otra vez contra el muro brasileño y acabaron totalmente desesperados.

Este temprano adiós del Mundial de Clubes ya ha tenido las primeras consecuencias con unas duras declaraciones de Lautaro Martínez. El delantero argentino, que estuvo muy desacertado de cara a portería, no se mordió la lengua al finalizar el partido.

El 'Toro' fue muy duro y acusó directamente a sus compañeros de tener poco compromiso con el equipo al estar pensando en sus próximos destinos futbolísticos. "Los que no se quieren quedar deben marcharse, mi mensaje es muy claro", declaró.

Los jugadores del Inter de Milán se lamentan en el partido contra el Fluminense / EFE

"Debes querer estar en este equipo, en el lugar al que hemos llevado al Inter y en el que queremos que siga. No mencionaré nombres, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Ha sido una temporada larga, con muchos golpes. Terminamos sin títulos y debemos empezar bien de nuevo", añadió.

Asimismo, explicó las claves de la derrota del Inter de Milán ante el Fluminense: "En la primera parte no estuvimos en el partido. Encajamos un gol, tomamos muchas decisiones equivocadas y ellos, tras marcar en los primeros minutos, se defendieron bien y muy atrás"

Lautaro Martínez, superado en el duelo contra el Fluminense / EFE

"En la segunda parte estuvimos mejor, luego llegó el segundo gol, pero lo dimos todo en el campo. Hacía calor, pero también hay algo de cansancio mental y algunos jugadores que nos faltan. Ahora solo puedo pedir perdón a los aficionados y a toda la gente que vino hasta aquí para estar con nosotros", agregó.

No acabó aquí este incendio. Beppe Marotta, presidente del Inter, confirmó a 'Dazn' que las palabras de Lautaro iban directamente hacia Calhanoglu. "Imagino que se refería a él. Son palabras de capitán, ha señalado algunas suposiciones y también algunas verdades. Cuando un jugador ya no quiere estar aquí, lo justo es que se marche. A día de hoy, nadie ha manifestado esa intención. Con Hakan hablaremos y lo resolveremos de la mejor manera posible. Un jugador, cuando exprese su voluntad de irse, tendrá la puerta abierta. Este discurso se refiere a Calhanoglu, con quien hablaremos de forma clara la próxima semana. Si se eligen caminos distintos, lo aceptaremos", señaló.