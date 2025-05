De Bruyne pone en duda su participación en el Mundial de Clubes

Kevin De Bruyne terminará su aventura con el Manchester City el próximo 30 de junio. El centrocampista belga dejará de ser jugador skyblue tras diez temporadas en el Etihad, pese a que su deseo era seguir en el club, incluso con un rol menos protagonista que en otras campañas.

La decisión ya está tomada, y aunque varias fuentes en Inglaterra aseguran que se irá a Arabia Saudí en busca de un último gran contrato a sus 33 años, puede que su futuro siga ligado a Europa. Precisamente por eso, su participación en el Mundial de Clubes está completamente en el aire.

El caso del belga es prácticamente calcado al de Thomas Müller en el Bayern Múnich. La leyenda del club bávaro no continuará en el Allianz Arena pese a sus ganas de seguir, y ha optado por firmar una extensión de su contrato de 15 días -termina el 30 de junio- para poder disputar el Mundial de Clubes, que se celebrará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio. Sin embargo, con Kevin De Bruyne aún no está nada claro si disputará dicho torneo con el City.

Por el momento, el internacional belga disputó su última final con el Manchester City ante el Crystal Palace, en la FA Cup, que tuvo un desenlace muy triste para él. Erling Haaland donó 5.000 euros de su bolsillo a los aficionados para ayudar a crear un tifo en honor al futbolista belga, pero no pudo alzar el trofeo.

Kevin De Bruyne ha ganados seis veces la Premier con el City / Man City

En este escenario, el partido de este miércoles contra el Bournemouth será su último compromiso en el Etihad, y el del Fulham el próximo domingo puede ser su último con el City si decide no jugar el Mundial de Clubes.

ESPN recoge unas declaraciones del belga al respecto: "Creo que de alguna manera tengo que cuidarme, porque si me lesiono en el Mundial de Clubes, ¿qué voy a hacer? Nadie va a cuidarme en ese momento. Así que probablemente no lo juegue, pero no lo sé, tal vez sí", explicó.

Kevin De Bruyne duda jugar el Mundial de Clubes por miedo a lesionarse antes de irse del City. pic.twitter.com/4rjWr63EiO — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 19, 2025

El Manchester City, uno de los equipos fuertes del Grupo G, jugará la fase de grupos contra el Wydad AC, el Al Ain FC y la Juventus en el estreno del nuevo formato del Mundial de Clubes de la FIFA.