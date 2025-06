El Botafogo se mofa tras ganar al PSG

El Paris Saint-Germain cayó derrotado frente al Botafogo en el segundo encuentro del Mundial de Clubes y la entidad brasileña no tardó en mandar un mensaje con cierta sorna a través de las redes sociales. El Glorioso, como así se conoce al club carioca, es propiedad del empresario estadounidense John Textor, quien también preside el Olympique de Lyon.

Pique con el PSG

Se da la circunstancia que Textor y Nasser Al-Khelaïfi, máximo mandatario del PSG, tuvieron sus más y sus menos el pasado mes de febrero, en una acalorada discusión que captaron las cámaras de 'France Television' a raíz de los derechos televisivos de la Ligue 1. El catarí calificó entonces a Textor de "cowboy" y el norteamericano, ni corto ni perezoso, se enfundó un elegante sombrero de vaquero con motivo de la visita de los parisinos a la ciudad del Ródano el 23 de febrero.

Textor y Al-Khelaïfi han limado asperezas después de aquel episodio. "Hay una crisis en el fútbol francés y es importante estar unidos. Al-Khelaïfi es un hombre con un gran conocimiento del fútbol, tanto en Francia como en el extranjero. Tiene un buen sentido del humor; le gustó mi sombrero de vaquero. Le dije que, en la vida real, nunca uso sombrero de vaquero. Ahora, estamos juntos por el bien del fútbol francés y necesitamos que sea así", reconoció el magnate americano este mismo jueves.

El propietario del OL y el Botafogo se deshizo en elogios para con el PSG y quitó hierro a su polémica con el catarí. "Nasser estaba sentado en una silla junto a mí, y no estaba en el campo. Nuestro Botafogo le ganó a su equipo, pero yo no le gané a Nasser, y Nasser no intentaba ganarme. (...) El PSG es el mejor equipo del mundo, antes y después de esta noche. Sigue siendo el mejor equipo del mundo".

Mensaje en 'X'

Dicho esto, el Glorioso publicó en sus redes sociales un divertido fotomontaje de Textor luciendo sombrero de vaquero tras la victoria frente al campeón de Europa, en clara alusión a las palabras de Al-Khelaïfi mencionadas en febrero: "El sueño americano. Suponemos que el cowboy ganó..."