Los artistas que amenizarán la final del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes de la FIFA llegará a su emocionante final el domingo 13 de julio, cuando los ojos del mundo se posen sobre el Estadio MetLife de Nueva York Nueva Jersey para presenciar el partido por el título y la coronación del primer campeón mundial del fútbol de clubes. Pero antes de que suene el pitido que dará inicio a la gesta histórica del Chelsea FC y el París Saint-Germain por alcanzar la gloria, el público podrá disfrutar de un espectáculo inolvidable, presentado por Visa. La ceremonia contará con música y elementos visuales de primera categoría, y se realizará un homenaje a la nación anfitriona.

Se recomienda a los aficionados llegar con suficiente antelación para no perderse ni un segundo de la cuenta atrás y el espectáculo, que comenzarán a las 13:30 h. Las puertas del estadio abrirán a las 12 h ET. Los espectadores de todo el mundo podrán seguir la retransmisión en DAZN.com a partir de las 14 h ET (20 h CET).

El espectáculo se produjo en el marco de una alianza creativa con el reconocido Balich Wonder Studio, contará con la participación de más de 80 profesionales e incluirá tres actos emocionantes: la cuenta atrás para la final, la interpretación del nuevo himno oficial de la FIFA y un homenaje a Estados Unidos, país sede del Mundial de Clubes FIFA 2025.

Robbie Williams, embajador de la música de la FIFA y una de las mayores figuras de la música en el mundo, y Laura Pausini, ícono global de la música pop, interpretarán Desire, el nuevo himno oficial de la FIFA que se estrenó en este torneo y estará presente en todos sus eventos a futuro, incluida la Copa Mundial de la FIFA 26.

Como parte de un sentido homenaje a la nación anfitriona del torneo, se interpretará el himno nacional de Estados Unidos, acompañado por una guardia de honor. Un sobrevuelo espectacular y un espectáculo deslumbrante de fuegos artificiales encenderán el estadio mientras la afición estalla de emoción al dar la bienvenida a los equipos.

Por si fuera poco, la voz del legendario presentador de boxeo Michael Buffer hará vibrar nuevamente al estadio con su icónico Let's get ready to rumble! para recibir a ambos clubes. La ceremonia previa comenzará con la entrada al terreno de juego de los jugadores de ambos conjuntos, quienes sentirán la gloria y emoción de disputar esta histórica final.

A continuación, los equipos se reunirán frente a frente, como indica el protocolo de este Mundial de Clubes FIFA. Los 11 titulares de cada equipo estarán acompañados por 11 abanderados que portarán el escudo de su club. La emoción en el estadio MetLife aumentará conforme se acerque el gran espectáculo de la jornada, y llegará a su punto máximo con el pitido inicial que dará comienzo al partido entre los dos finalistas.

El primer espectáculo durante el descanso en una competición de la FIFA

Además de la actuación previa al partido, quienes asistan a la final del Mundial de Clubes o sigan la transmisión en directo disfrutarán del primer espectáculo durante el descanso en la historia de una competición de la FIFA, producido por Global Citizen. J Balvin, Doja Cat y Tems encabezarán esta impactante presentación musical y cultural en el escenario más grande del fútbol. El reconocido cantante australiano Emmanuel Kelly también realizará una actuación especial, convirtiéndose así en el primer artista pop con capacidades diferentes en actuar en un espectáculo durante el descanso.